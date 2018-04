Kluger Treff bei Elektrotechnik Strobl

In Kooperation mit dem Schelklinger Gewerbeverein veranstaltet das Unternehmen Elektrotechnik Strobl am Sonntag, 22. April, einen Smart Treff. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich am Sonntag zehn Firmen, Betriebe und Einrichtungen. Hinzu kommen vier Künstler die ihre Werke ausstellen sowie verschiedene Aufführungen aus dem sportlichen Bereich und ein umfangreiches gastronomisches Angebot, das die Besucher am Sonntag erwarten wird.

Unternehmen präsentieren sich

Los geht es am Sonntag, 22. April, bereits um 11 Uhr auf dem Gelände des Unternehmens Elektrotechnik Strobl an der Bahnhofstraße 25/1. Dann werden sich neben Elektrotechnik Strobl die Unternehmen Schreinerei Ute Heimberger, Schaltanlagenbau Strobl, MSR Gebäudetechnik, Kästle Galabau, Sanitäre Installationen Stefan Schulz, Treppen Müllner, die AOK, Best IT und MR Immobilien präsentieren. Architekt Ralf Burger stellt Informationen zu seinen neuesten Objekten vor, Informationen zur Altersvorsorge erhalten die Besucher von Versicherungsmakler Heinz Schwer und Raumaustatter Heiner Hirning zeigt die neuesten Trends in Sachen „Schöner Wohnen“. Gemeinsam mit Kunststudentin Nicole Vielland werden die drei den Klugen Treff mit einer Bilderausstellung umrahmen.

Sportprogramm am Nachmittag

Am Nachmittag folgt ein Programm des Sport X Athletic Club. Ab 15 Uhr gibt es eine Vorführung in Muay Thai-Boxen, eine halbe Stunde später folgt ein Fitnesstanz. Für die gastronomische Versorgung zeichnen sich die Metzgerei Boos, das Bistro „Vis-á-Vis und Harry Reichert verantwortlich. Parkplätze gibt es am Sonntag an der Konradistraße 19, einem Teil des Betriebsgeländes von Elektrotechnik Strobl.