Kletterer am Zwillingsfelsen von Felsbrocken getroffen

Zwei Männer kletterten am Mittwoch gegen 18 Uhr am Zwillingsfelsen bei Schelklingen. Der 51-Jähriger kletterte vor und hängte das Sicherungsseil in die Haken, die bereits in der Wand waren. Das berichtet das Polizeipräsidium Ulm in einer Pressemittelung. Der 69-Jähriger habe ihn demnach gesichert. Beide Männer trugen Helme. Als der 51-Jährige etwa in 15 Metern Höhe war, lösten sich mehrere Gesteinsbrocken aus der Felswand. Sie trafen den 69-Jährigen zum Teil auf den Kopf. Er erlitt dadurch schwere Verletzungen. Rettungskräfte haben ihn schwer verletzt zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Andere vier Kletterer, die unabhängig von dem Duo kletterten, seilten deshalb den 51-Jährigen ab. Dieser verletzte sich beim Abseilen leicht, weil er wohl unter Schock stand. Auch er wurde laut Polizeibericht durch Rettungskräfte zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Zur Bergung und zum Transport der Verletzten waren die Feuerwehren Schelklingen und Blaubeuren, die Bergwacht Blaubeuren, sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor Ort. Die Polizei nahm den Unfall auf und fertigt einen Bericht an die Staatsanwaltschaft.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in diesem Gebiet einen Kletterunfall gab. Bereits vor einem Jahr ist ein Kletterer vom Felsen abgerutscht.