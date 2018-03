Kirchenchor ehrt verdiente Mitglieder

Eine rare Zusammenarbeit der Vereine ist zum nächsten Patrozinium der katholischen Kirchengemeinde „Herz Jesu“ geplant. Der katholische Kirchenchor, der Liederkranz und der Musikverein wirken bei dem Gottesdienst und hohen Kirchenfest zusammen. Hingewiesen wurde darauf in der Hauptversammlung am Samstagabend im Gasthaus „Krone“. Das Patrozinium findet am Sonntag, 10. Juni, statt.

Die Schelklinger Karl-und-Maria-Maier-Stiftung ermöglicht erneut eine Geldspende in Höhe von 500 Euro an den katholischen Kirchenchor. Stiftungsrat Paul Glökler übergab den Spendenscheck an den Vorsitzenden Paul Schleicher, der vor einem Jahr das Amt übernommen hat. Vorgänger Heinz Lechner fungiert jetzt als Kassenprüfer und lobte die Finanzen bei einem Jahreszuwachs von 200 Euro und den neuen Vereinschef, der einen reibungslosen Übergang gewährleistet habe. Im Berichtsjahr sind drei Sänger gestorben, ein Abgang ist durch Umzug zu verzeichnen, hinzu kommen zwei Neuzugänge. 33 Sänger gehören aktuell zum Kirchenchor.

Eine Ehrung für 55 Jahre als Sängerin wurde Elisabeth Metzger zuteil. Als 13-Jährige war sie in den Verein eingetreten. Das bescherte ihr je einen Ehrenbrief vom Bischof und vom Diözesanpräses für ihre „Mühen und Opfer“, wie es in den Urkunden hieß. Außerdem erhielt sie eine Ehrennadel und Präsente. Der Chor und seine Mitglieder spielen eine wichtige Rolle in ihrem Leben, räumte die Jubilarin dann auch gegenüber ihren Mitsängern ein. Seit 30 Jahren singt Anton Kramer im Kirchenchor. Und Franz Hepperle ist in diesem Chor seit 25 Jahren aktiv. Alle drei sind auch als langjährige Aktive des Liederkranzes bekannt. Auch drei beste Probengänger wurden geehrt: die stellvertretende Vorsitzende Helga Bolach, Anneliese Fezer und Josef Braun fehlten nur einmal in den Proben. Ein Zusatzgeschenk ging an Benno Bart als ehrenamtlichen Aushilfsdirigenten.

Dirigentin Angelika Köder blickte auf Osternacht, Erstkommunion, Patrozinium und Mariensingen mit Kurt Rauch zurück. Diese Auftritte finden heuer wieder statt. Unter Köders Leitung war der Chor zur Lourdesgrotte hinauf gestiegen und sang über Schelklingen, erinnerte die Dirigentin außerdem. Sie spüre „das Zusammenwachsen“, sagte Köder, die vor zweieinhalb Jahren die Chorleitung übernommen hat. Jährlich sollte eine Messe gesungen werden, wurde ein Wunsch in der Hauptversammlung laut. Den letzten gemeinsamen Auftritt mit dem Liederkranz beim Patrozinium soll es übrigens 1976 gegeben haben, erinnerten sich einzelne Sängerinnen und Sänger.