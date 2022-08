Kinderferienprogramm mit dem Kath. Kirchenchor Schelklingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum ersten Mal veranstaltete der Kath. Kirchenchor am Dienstag, den 23. August im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Schelklingen einen erlebnisreichen Tag für Kinder ab 8 Jahren. Sieben von neun angemeldeten Kindern wanderten bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune mit einigen Chormitgliedern Richtung Hartenbuch zum Oberschelklinger Weg. Die erste Trinkpause wurde bereits am Naturfreundehaus eingelegt. Dort machten sich die Kinder auf die spannende Schatzsuche. Entdeckt wurde nach kurzer Zeit eine Dose mit ein paar kleinen Süßigkeiten, welche zum Teil gleich verzehrt wurden. Weiter ging es den ziemlich steilen Weg hoch durch den Wald zum „Kleinen Hof“ der Familie Schleicher in Oberschelklingen. Nach insgesamt 2 km war es geschafft. Paul Schleicher begrüßte die Kinder, erklärte ihnen wo sie sich befinden und dass der Hof früher einmal zum Kloster Urspring gehörte. Erst im Jahre 1957 erwarb die Familie Schleicher den „Kleinen Hof“ Oberschelklingen. Nach einer Erholungspause wurden zwei von insgesamt fünf Pferde, die sich auf dem Hof befinden, angespannt. Den Kindern wurde gezeigt wie das Anspannen vor sich geht und worauf zu achten ist. Die erste Kutschfahrt mit Kutscher Paul sowie einer Aufsichtsperson durften die vier Jungs machen (inzwischen sind zwei weitere dazugekommen). Nach 20 Minuten waren die fünf Mädchen an der Reihe. Begeistert wurden die Pferde nach den Fahrten vorsichtig gestreichelt bevor Sie zur Belohnung Futter bekamen.

Im Programm ging es weiter: Nun wurde erkundet, was es auf dem Hof noch für andere Tiere gab. Hühner, Hasen, Hunde in der Ferienpension wurden besucht. Vor allem die drei 14-Wochen alten Wolfspitz-Welpen der Familie Schleicher waren der Mittelpunkt, die unaufhörlich mit den Kindern durch den Hof tobten.

Das fröhliche und lustige Singen mit Gitarrenbegleitung war ein weiterer Programmpunkt. Die Lieder durften sich die Kinder selbst aussuchen. Schöne, junge und kräftige Stimmen waren bald zu hören mit Unterstützung der anwesenden Chormitglieder. Danach gab es zur Stärkung frischen Brezeln, Würstchen und Getränke.

Die Kinder waren noch lange nicht müde und spielten und sprangen mit den kleinen Hunden um die Wette, bevor um 19 Uhr das Ende eingeläutet wurde. Mit tollen Eindrücken nach unbeschwerten Stunden verabschiedeten sich die Kinder mit den Worten „es war ein cooles Ferienprogramm“!