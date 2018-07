Kinder lernen, den Schläger zu schwingen

Die Tennisabteilung des TSV Ingstetten bietet seit neuestem eine Trainingsgruppe für Vier- bis Sechsjährige an. Auftakt zur ersten Übungsstunde war am Mittwoch unter Anleitung von Trainerin Inge Schmucker. Insgesamt fanden sich elf Kinder ein.

„Wir sind schon ein wenig überrascht, wie viele es sind“, sagte Sarah Gaus, Vorsitzende im Verein und zuständig für den Spielbetrieb. Schließlich bereite gerade der Nachwuchs im Verein erhebliche Sorgen. In der Vergangenheit hatte man bereits mehrfach die Werbetrommel im Dorf gerührt, gekrönt war dies meistens von mäßigem Erfolg. „Dieses Mal haben wir kräftiger Werbung gemacht, über WhatsApp informiert, Flyer im Kindergarten ausgehangen und schließlich noch eine Veröffentlichung im Stadtboten platziert“, unterstreicht Gaus. Gerade mit Blick auf die hohen Investitionskosten, die der Verein in der Vergangenheit für die Sanierung des Platzes und Umwandlung in einen Ascheplatz aufgebracht hat, sei es wichtig, den Nachwuchs in den Verein zu bekommen.

Mittwochs von 17 bis 18 Uhr

Derzeit trainieren die Kinder immer mittwochs in der Zeit von 17 bis 18 Uhr. Wenn die Kleinen die Nase voll haben vom Tennisspielen, weiß Trainerin Inge Schmucker sie zu unterhalten: „Mit Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen versuche ich dann das Interesse der Kinder wieder zu wecken.“

Kleinfeld für Kinder

Die Trainingsgruppe für Kinder ist eine offene Gruppe, unterstreicht Vorsitzende Sarah Gaus. Jeder, der Lust habe, könne am Mittwochnachmittag zum Training dazustoßen. Gespielt wird dabei auf einem Kleinfeld für Kinder, das sich auf etwa einem Viertel des Erwachsenenfelds erstreckt. „Wir haben auch zehn Kinderschläger gekauft. Wer also keinen Schläger zuhause hat, für den haben wir alles hier“, so Sarah Gaus. Das nächste Training findet am Mittwoch, 18. Juli, um 17 Uhr auf dem Tennisplatz in Ingstetten statt. Wer Interesse hat, kann einfach vorbei kommen.