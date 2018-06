Kevin Wiest will Bürgermeister werden

Kurz vor Ende der Frist ist im Rathaus in Schelklingen eine weitere Bewerbung für die Wahl zum Bürgermeister in Schelklingen eingegangen: Kevin Wiest ist in Ulm aufgewachsen und arbeitet zur Zeit als Zollbeamter in Moers in Nordrhein-Westfalen.

„Ich wollte spätestens mit 40 zurück in die Heimat“, erklärt der 36-Jährige, der vor einigen Jahren in der Fernsehsendung „Wer wird Millionär?“ 32000 Euro gewonnen hat. Aber Bürgermeister habe er schon als kleines Kind werden wollen. Ein Traum, der in greifbarere Nähe rückte, als ihm eine Freundin erzählte, dass in Schelklingen ein Schultes gesucht wird.

Als Vorteil führt Kevin Wiest ins Feld, dass er im Schwäbischen aufgewachsen sei und darum die Mentalität und Kultur verstehe. Auf der anderen Seite sei er lange genug weg gewesen, um den neutralen Blick eines Außenstehenden zu haben. Außerdem wohne er seit einigen Jahren in Großstädten und sehe da vor allem, wie es nicht laufen soll. Über die Kommune, zu deren Oberhaupt er am 25. Oktober gewählt werden möchte, habe er sich zwar informiert, aber „was in den Zeitungen und im Internet steht und was die Leute denken, das sind zwei paar Schuhe.“ Darum habe er sich eine Woche unbezahlten Urlaub genommen, um in der Woche ab dem 5. Oktober in Schelklingen möglichst viele Menschen kennenzulernen und sich ihre Wünsche und Sorgen anzuhören. Bei den Ortsvorstehern habe er sich schon gemeldet, auch die Vereine wolle er noch anschreiben und Termine in Gasthäusern anbieten. „Dabei will ich herausfinden, wo der Schuh drückt“, so der Zollbeamte. Dafür werde er „von Tür zu Tür und von Markt zu Markt“ gehen.

Im Wahlkampf, aber auch, sollte er denn gewählt werden, als Bürgermeister, sei ihm Bürgernähe sehr wichtig. „Die Bürger sollen die Chance haben, mich direkt anzusprechen.“ Darum wolle er zum Beispiel darüber nachdenken, die Dienstzeiten im Rathaus so anzupassen, dass man nicht immer einen halben Tag Urlaub nehmen müsse, um etwas auf dem Amt zu erledigen. Also zum Beispiel Öffnungszeiten bis in den Abend hinein oder auch an Samstagen.

Wichtig ist Wiest auch seine Parteilosigkeit: „Als Bürgermeister möchte ich nicht entlang einer Parteilinie Entscheidungen treffen, sondern so, wie es für den Bürger am besten ist.“ Dabei will Wiest nicht die Veränderung um der Veränderung Willen. „Ich will hören, wo der Schuh drückt. Und wenn alles in Ordnung ist, dann muss man auch nichts ändern.“

Sollte er gewählt werden, könnte Wiest als Beamter die Stelle nahtlos im Januar antreten. Er wolle aber schon früher seine Zelte in Moers abbrechen und sich auf jeden Fall eine Wohnung in Schelklingen suchen.