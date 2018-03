Kellerduell in Zuffenhausen

Zum Kellerduell kommt es am Samstag, 17. Februar, 19.30 Uhr, in der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg. Das Schlusslicht TuS Urspringschule ist zu Gast beim Tabellenvorletzten TV Zuffenhausen. Am vergangenen Wochenende war die Reihenfolge am Tabellenende noch umgekehrt, doch während die Urspringschule gegen Wieblingen verlor (65:71), setzte sich Zuffenhausen zu Hause gegen die TSG Söflingen durch (93:87). Beide, Zuffenhausen und die TuS Uspringschule, haben drei Siege (in jeweils 18 Spielen), wobei der direkte Vergleich bisher für den TV spricht, der das Hinrundenduell in Urspring mit 84:74 gewonnen hatte.