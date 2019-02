„Kein Klein-Las-Vegas“: Schelklingen spricht sich gegen Werbetafel aus

Der Technik- und Umweltausschuss in Schelklingen stimmte am Mittwochabend gegen eine weitere Werbeanlage an der B492. Der vorliegende Bauantrag auf eine „blendfrei beleuchtbare Werbeanlage“ war unweit der Kreuzung der Bundesstraße und der Bahnhofstraße geplant und wurde auch von der Stadtverwaltung kritisch betrachtet, weil das Grundstück an der Ehinger Straße sehr nah am Friedhof und dem Kulturdenkmal St.-Afra-Kapelle liegt.

Aus dem Ausschuss kam die Kritik, dass die Werbung die Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle mit zahlreichen Einmündungen ablenken könnte. Außerdem wolle man auch kein „Klein-Las-Vegas“, eine Kritik, die zum wiederholten Mal für Vorhaben mit Werbecharakter an der Durchgangsstraße benutzt wurde, diesmal von Michael Strobl (Freie Wähler).

Rat an Grundstückeigner

SPD-Kollege Engelbert Heuschmid erinnerte, dass die Verkehrsteilnehmer dort auf Vieles achten müssten und formulierte einen Appell an Schelklinger Grundstückseigner. Sie sollten „nicht für 100 Euro im Monat“ so eine Installation unterstützen.

Im Zementwerk in Schelklingen kamen im vergangenen halben Jahr insgesamt drei Arbeiter ums Leben. (Foto: SZ- Sven Koukal)

Für die CDU-Fraktion bat Werner Meixner um die Kostenberechnung zur Durchsetzung eines Bebauungsplans, um an der Durchgangsstraße weitere, die Ansicht beeinträchtigende, Anlagen verhindern zu können. Das müsste allerdings mit einer Werbesatzung geschehen, die außerdem für die ganze Stadt gelten müsse, erklärte Stadtinspektorin Jana Hummler. Bürgermeister Ulrich Ruckh sicherte zu, den Ausschuss bezüglich der Kosten für solch eine Werbesatzung bald zu informieren.

Physio-Praxis in Schmiechen, Schreinerei in Justingen

Freigabe erteilte der Ausschuss einer Physio-Praxis in Schmiechen. Einstimmig war das Gremium für die Umnutzung des Untergeschosses in der Harlandstraße. Das Haus liegt im Gebiet des Bebauungsplanes „Alte Münsinger Straße“ und in unmittelbarer Nähe zur Bahnlinie und zum Wald. Der Ortschaftsrat Schmiechen hat noch nicht abgestimmt. Ein Umlaufbeschluss unter den dortigen Ratsmitgliedern findet derzeit statt. Ortsvorsteherin Kerstin Scheible erklärte in der Versammlung, dass die Praxis nach gesetzlicher Vorschrift drei Behandlungsräume benötigt, wobei eine Person in der Praxis tätig sein werde.

Der Discounter Netto will in Schelklingen eine Filiale eröffnen. (Foto: Symbol: Dirk Thannheimer)

Der Ausschuss stimmte der Umnutzung des ehemaligen Bauernhofes in der Kirchstraße in Justingen zu einer Schreinerei zu. Der Ortschaftsrat muss erst noch darüber beraten. Gemeinderat und Justingens Ortschaftsratsmitglied Gerhard Gaus begrüßt die Innenentwicklung, bedauert aber, dass der Ortschaftsrat noch nicht tagte. Gaus regte an, das Augenmerk auf mögliche Emissionen von Lärm und Lacken zu richten.

Zustimmung fanden in der Ausschusssitzung drei weitere Bauvorhaben: Dabei geht es um den Bau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Hausen, den Anbau eines Kinderzimmers an ein Wohnhaus in Justingen und den Neubau einer Einzel- und Doppelgarage an der Hauptstraße in Schmiechen – wobei dieses Bauvorhaben im Zusammenhang mit Grunderwerb durch die Stadt für die Schaffung des Donauradwanderwegs bei der andauernden Sanierung der Schmiechener Ortsdurchfahrt steht.

Mehr entdecken: Technischer Ausschuss diskutiert über Werbetafel