Kabel BW modernisiert in dieser Woche sein Kabelnetz in Schelklingen. Profitieren können davon 2000 Haushalte in der Stadt, sofern sie Kunde des Unternehmens sind.

Es sind lediglich Handgriffe an den Verteilerkästen und kleinere Bauarbeiten in Schelklingen, die die Kabelnetz-Modernisierung spürbar machen. So jedenfalls beschreibt eine Sprecherin von Kabel BW in Heidelberg die seit Montag laufenden Arbeiten. Konkret wird die technische Ausstattung an den Kästen erneuert. Unter Straßen und Gehwegen müssen nach Darstellung des Unternehmens an einigen Punkten Übergabestellen ausgetauscht werden. Größere Eingriffe in die Straßen seien dafür allerdings nicht nötig.

Die Bauarbeiten sollen bis zum Ende der Woche abgeschlossen sein. Am Ende soll ein breiteres Angebot von Kabel BW stehen, das auch in Schelklingen den bundesweit harten Konkurrenzkampf um schnelle Internetanschlüsse und Telefonie im Internet entfacht. "Jeder Haushalt, der einen Kabelanschluss im Haushalt und eine Einrichtung dazu hat, kann nach der Modernisierung über das Fernsehkabel im Internet surfen", so die Sprecherin.