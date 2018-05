Kabarettist Christoph Sonntag: „Bei mir trifft es immer den Richtigen“

Baden-Württembergs Vorzeigekabarettist Christoph Sonntag ist am Sonntag, 13. Mai mit einem „Best of“-Programm in der Urspringschule in Schelklingen zu erleben. Alexander Bahar von der Urspringschule sprach aus diesem Anlass mit dem bekennenden Schwaben.

Herr Sonntag, haben Sie eine spezielle Beziehung zu unserer Region Alb-Donau? Als Schwabe? Als Freund des kulturellen Welterbes der Menschheit?

Aber natürlich! Für mich ist alles, was mit Baden-Württemberg zu tun hat, das Zentrum der Welt. In 100 Jahren wird die ganze Welt Schwäbisch sprechen. Ich zumindest arbeite daran.

Sie treten häufiger an Schulen auf und engagieren sich für eine „gesunde Ernährung – Tisch & Kultur“ von Jugendlichen. Sind mit „Tisch & Kultur“ auch Tischsitten gemeint?

Ja. Wir machen diese Aktion für Werkrealschüler. Viele von diesen Jugendlichen haben einen Schlüssel um den Hals und wissen, wo die Mikrowelle und die Tiefkühltruhe sind, haben aber von Kochen und regionaler Ernährung zu wenig Ahnung. Dagegen arbeiten wir seit acht Jahren an.

Spielen bei diesem Engagement Reminiszenzen an ihre eigene Schulzeit eine Rolle? Was für ein Schüler waren Sie?

Ich war tatsächlich ein ausgesprochen guter Schüler, der ausgesprochen frech war. Ich habe schnell begriffen, dass es in dieser Welt Machtstrukturen gibt, die man, wenn man sie prinzipiell gutheißt, bedienen muss. Ich hatte in der Regel immer meine Hausaufgaben gemacht und alle Gedichte auswendig gelernt, konnte aber deshalb auch im Unterricht eine große Klappe haben.

Ihre Stiftung setzt sich für kranke, behinderte und arme Kinder ein. Ihr Herz gilt speziell jugendlichen Ausreißern und obdachlosen Kindern. Betrachten Sie diesen Einsatz vor allem als einen karitativen oder drückt sich darin auch eine politische Haltung aus?

Aber natürlich. Kabarettist werden entweder Deutschlehrer, die Kinder hassen, oder Menschen, die die Welt verbessern möchten. Das ist mit Wortarbeit allein leider nicht möglich, deswegen habe ich im Jahre 2007 meine „Stiphtung“ gegründet. Wir haben bis heute über vier Millionen Euro an Geld und Sachleistungen in gute Taten umgesetzt, darauf können wir stolz sein.

Würden Sie sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der soziale Gerechtigkeit oder zumindest Chancen- beziehungsweise Bildungsgerechtigkeit herrscht?

Puh, das ist ein schweres Thema. Wir streben Chancengleichheit an, haben sie aber bis heute nicht verwirklicht, aus einer Vielzahl von Gründen.

Welche Botschaft würden Sie den Politikern in diesem Punkt mit auf den Weg geben wollen?

Wenn ich die Antwort wüsste, wäre ich Bildungspolitiker geworden.

„Toleranz“ ist für Sie ebenfalls ein großes Thema. Denken wir nur an Ihren „Toleranzgipfel“ in Stuttgart. Was bedeutet „Toleranz“ für Sie?

Das Wort „Toleranz“ kommt aus dem Lateinischen. Tolerare, ertragen/erdulden, es ist eine Fähigkeit, die wir nicht automatisch haben, sondern erlernen müssen. Wenn wir sie beherrschen, ist das Leben für alle leichter. Darauf weisen wir in unserer Arbeit hin.

Wie weit darf Satire, dürfen Comedy und Kabarett gehen? Haben Sie hier für sich eine Grenzlinie gezogen? Sodass sie sagen würden: Das geht gerade noch, das aber auf gar keinen Fall, hier hört der Spaß auf?

Ich bin Humanist und Schwabe, es gibt für mich eine Basis, auf der ich mich bewege, die ich automatisch auch nicht unterschreite, ich muss mir nie Gedanken machen, wo meine Witze aufhören müssen, weil ich automatisch nur in dem Bereich Spaß mache, wo es den Richtigen trifft und Wirkung zeigt.

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte Ihres Best-of-Programms? Worauf dürfen sich die Besucher freuen?

Auf einen Rundumschlag der Unterhaltung, des lauten Lachens und der nachdenklichen Nadelstiche. Ich freue mich sehr auf Euch.