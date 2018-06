Künstlerstammtisch besichtigt Pinakothek

Der Schelklinger Künstlerstammtisch hat einen Ausflug nach München in die neue Pinakothek unternommen. Die Gruppe schaute sich ausgiebig die von Romantik, Realismus und Impressionismus geprägten Historien-, Landschafts- und Porträtmalerei ganz unterschiedlicher Meister an. Ausgestellt sind Gemälde aus dem 18. bis 20. Jahrhundert zum Beispiel von Carl Spitzweg, Max Liebermann, Paul Cézanne, Hans von Marées, Arnold Böcklin, Vincent van Gogh, Gustav Klimt und vieler anderer Könner aus dem In- und Ausland.

Nachhaltig beeindruckt zeigte sich die Reisegruppe zum Beispiel von Carl Rottmanns griechischen Landschaften. Es wurde der Entschluss gefasst, München bald wieder und dann die Pinakothek der Moderne zu besuchen.