Justinger Ortsvorsteher will Amt aufgeben

Der Ortsvorsteher von Justingen, Jürgen Stoll, will sein Amt aufgeben. Dass der Stadtverwaltung ein entsprechender Antrag vorliege, hat Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh am Donnerstag auf Nachfrage bestätigt. „Ich gehe auch davon aus, dass wir dem stattgeben“, so Ruckh. Die entsprechende Sitzung des Gemeinderates soll voraussichtlich am 12. Dezember stattfinden. Hier könnte auch direkt ein möglicher neuer Ortsvorsteher bestätigt werden.

Jürgen Stoll, der hauptberuflich Kämmerer der Stadt Blaubeuren ist, hat das Amt des Ortsvorstehers seit 2014 inne, er folgte damals auf Friedrich Nägele, der heute Bürgermeister in Oberdischingen ist. Stoll war lange Stellvertreter Nägeles.

Die Wahl des möglichen neuen Ortvorstehers hat der Ortschaftsrat Justingen bereits kommenden Donnerstag, 22. November, auf seiner Tagesordnung stehen. Zuvor muss der Rat allerdings formal feststellen, ob ein wichtiger Grund für das Ausscheiden Stolls aus dem Amt vorliegt.

