Justinger Funkenfeuer ist genehmigt

Das Justinger Funkenfeuer kann, wie gehabt, am Sandburren stattfinden. Das teilte Ortsvorsteher Rainer Knoche am Donnerstagabend im Ortschaftsrat mit. Mit Bauamtsleiter Markus Schmid habe er die Örtlichkeit besichtigt. Auflagen für das Funkenfeuer sind, den renaturierten Bereich zu meiden und anschließend die Überbleibsel des Feuers aufzuräumen, betonte der Ortsvorsteher – und lud zum Funkenfeuer am Samstag, 9. März, um 19 Uhr ein. Der Ball der Vereine findet in Justingen am Samstag, 2. März, statt, darauf wies der Ortsvorsteher hin.

Skeptisch gegenüber Baugesuch

Trotz erheblicher Skepsis hat der Ortschaftsrat mehrheitlich dem Baugesuch zur Umnutzung eines früheren Bauernhofs in der Ortsmitte neben der Bankfiliale und unweit der Kirche zugestimmt. Zwar wird der Erweiterung von zwei auf vier Wohnungen zugestimmt, allerdings wird die Umnutzung des Kuhstalls zur Schreinerei, verbunden mit Sägerei und Trocknungsanlage, wegen möglichen Lärms und Geruchs durch Lacke als problematisch für die Nachbarn angesehen. Ein Raum soll zum Aufenthaltsraum für Mitarbeiter umgenutzt werden. Parkplätze seien im Plan keine ausgewiesen. „Das Landratsamt müsste die Zulässigkeit im Detail prüfen“, hieß es aus dem Rat, der in dem Beschluss diese Probleme benannte. Das Gebäude in der Kirchstraße befindet sich in einem Mischgebiet.

Mehr entdecken: Funkenfeuer steht auf der Kippe

In Knoches erster Ratssitzung war er nach Vorbereitungen auf das 150-jährige Bestehen der Albwasserversorgung im kommenden Jahr 2020 gefragt worden. Nun teilte er mit, dass die Theatergruppe Justingen dafür neu aufleben werde und das Stück „Der Schultheiß von Justingen“ aufführen wolle. Voraussichtlich wird es drei Aufführungen geben, weil die Macher mit 1500 Zuschauern rechnen, die die Freiluftaufführung in der Ortsmitte bei der Kirche besuchen sollen.

Justingen sucht Wahlhelfer

Gesucht werden in Justingen für Sonntag, 26. Mai, Freiwillige als Wahlhelfer. Weil mit der Europawahl auch die Wahlen zum Ortschaftsrat und zum Gemeinderat stattfinden, dürfen Kandidaten für diese Wahlen nicht dem Wahlausschuss angehören. In der Vergangenheit gab es die Vereinbarung, dass der Kirchengemeinderat (KGR) bei Kommunalwahlen einspringt, was heuer aller Voraussicht nach wegen beruflicher Verpflichtungen des Justinger KGR-Vizes nicht klappen wird. Ortsvorsteher Knoche bat deshalb die Ortschaftsratsmitglieder, bis Montag Wahlausschussmitglieder zu suchen und ihm die Daten zu übermitteln, um selbst dann auch noch bei den Vorgeschlagenen die Bereitwilligkeit zur Mitarbeit abzufragen. Zehn Wahlhelfer werden benötigt.

Mehr entdecken: Nach 50 Jahren muss das Funkenfeuer weichen

Die Ortsverwaltung steigt auf papierlosen Versand der Einladungen für die Ortschaftsratsmitglieder um. Der Ortsvorsteher bot für die Sitzungen an, die Unterlagen und Beschlussformulierungen per Beamer an die Wand werfen zu können, damit der Papierverbrauch nicht lediglich von der Ortsverwaltung auf die Ratsmitglieder verlagert wird. Dem Vernehmen nach besitzt niemand privat ein Tablet, um die Unterlagen auf diese Weise im Sitzungsraum vorliegen zu haben. Einstimmig votierten die fünf abstimmungsberechtigten Ratsmitglieder, den papierlosen Versand auszuprobieren. Rainer Knoche sagte zu, bei Wunsch einzelner Ratsmitglieder die Unterlagen auch wieder auszudrucken.