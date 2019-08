Jozo Mijatovic möchte Schelklingen wachsen sehen

Neu zur fünf Stadträte starken Freien-Wähler-Fraktion im Schelklinger Gemeinderat zählt Jozo Mijatovic. Der Betriebswirt ist kommunalpolitisch noch ein unbeschriebenes Blatt und sagt selbst über seine Motivation, sich zur Wahl zu stellen: „Ich wurde darauf angesprochen und der Gedanke hat mir gefallen.“ In der ersten Sitzung des neuen Gremiums hat er sich mit zahlreichen Wortbeiträgen bereits engagiert. „Die Diskussion und Zusammenarbeit mit interessanten und motivierten Persönlichkeiten aus der Heimatstadt bringt immer auch eine Erweiterung des eigenen Horizonts mit sich“, erklärt er. Inhaltlich liegen ihm zwei Themen am Herzen.

Mischung aus Stadt und Natur

Gerade weil er seine Heimat schätzt, soll ein Schwerpunkt werden, „mehr Menschen nach Schelklingen zu holen“. Mijatovic beklagt die seit Jahren sinkende Einwohnerzahl und möchte sich engagieren, „die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten, dass es wieder in die andere Richtung geht“. Denn die Mischung aus „engagierten Menschen, dem Weltkulturerbe Hohler Fels und den Burgruinen, die von einer langen Geschichte erzählen“ plus der Tatsache, dass man „nur um die Ecke fahren muss und Natur und Ruhe pur hat“, macht Schelklingen aus seiner Sicht besonders lebenswert.

Um den Fortschritt zu erreichen, wünscht sich der neue Stadtrat, Entscheidungsprozesse, etwa für neue neue Bau- oder Gewerbegebiete zu beschleunigen. Er sagt aber auch: „Das ist im Grunde meine erste Erfahrung, was politische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung angeht.“ Die ersten fraktionsinternen Besprechungen haben ihm gezeigt, dass „Diskussionen offen sind und alle Aspekte beleuchtet werden“. Da jeder seine Erfahrung und Meinung miteinbringen kann, eröffne sich oft ein neuer Blickwinkel – und das sei die „Basis, auf der gute Entscheidungen getroffen werden können“.