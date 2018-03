Im Rahmen eines Festakts hat der ehemalige Leiter des Schelklinger Zementwerks Johann Georg Kraut die Staufermedaille, eine besondere, persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für Verdienste um das Land Baden-Württemberg, erhalten. Kraut erhielt die Staufermedaille aus den Händen des Ministers für ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU). Zahlreiche hochrangige Gäste aus der regionalen Politik, Wirtschaft und Forschung wohnten der Ehrung am Mittwochabend im Bürgerhaus in Hausen ob Urspring bei. Kraut wurde für sein vielseitiges bürgerschaftliches Engagement und im Besonderen für seine Unterstützung der Grabungen in den Eiszeithöhlen im Ach- und Lonetal, ausgezeichnet. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Gabriele Dalferth mit Eigenkompositionen, welche die Künstlerin stilecht auf Repliken eiszeitlicher Knochenflöten vortrug.

Vor rund 80 Gästen eröffnete Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh den Abend. Ruckh hob lobend hervor, dass sich Kraut viele Jahre lang in und um Schelklingen in vielen Bereichen zum Wohle der Gemeinde und ihrer Bürger eingesetzt habe. Kraut komme zwar ursprünglich nicht von der Schwäbischen Alb, repräsentiere aber viele der Stärken der Menschen aus der Region.

Im Anschluss übergab Minister Peter Hauk die Auszeichnung. Hauk ging vorab jedoch kurz auf den Lebenswegs des ehemaligen Zementwerkleiters ein. Kraut der 1951 in Bruchsal als Sohn eines Winzerehepaars geboren wurde, absolvierte seine Ausbildung zum Diplom-Ingenieur, kam 1976 zum Unternehmen Heidelberger Cement und wurde 1995 Werksleiter in Schelklingen. Bis 2016 war er maßgeblich an der Entwicklung des Industrieverbands Steine und Erden beteiligt. Zudem betätigte sich Kraut als ehrenamtlicher Richter bei verschiedenen Arbeitsgerichten. „Ihr professionelles Wissen war stets überall geschätzt. Sie haben mit ihrem Engagement Baden-Württemberg große Geschenke gemacht“, so der Minister, der ausdrücklich auch die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) überbrachte.

Auf die offizielle Übergabe der Medaille folgte die Laudatio des Vorsitzenden der Schelklinger Museumsgesellschaft, Reiner Blumentritt. Dieser berichtete aus dem Jahr 1996, als die Grabungen eigentlich schon eingestellt werden sollten und sich sein Verein hilfesuchend an Johann Georg Kraut wandte. Als klar gewesen sei, dass der bisherige Grabungsfortschritt nicht erhalten werden konnte, habe Kraut den legendären Satz geäußert: „Dann muss man eben weitergraben!“ Er habe sich infolge dessen sehr erfolgreich bei seinem Unternehmen für die weitere Finanzierung der Grabungen eingesetzt. „Ich kann Ihnen im Namen des Vereins und der ganzen Stadt gar nicht genug für ihre Arbeit danken. Ohne Sie wären Funde wie die Knochenflöte, der Löwenmensch oder die Venus im Boden geblieben.“

Die weiteste Anreise der Laudatoren hatte wohl Archäologe Nicolas Conard hinter sich, der extra aus Südafrika angereist war. Er berichtete von vielen gemeinsamen Erlebnissen und einer dauerhaften, verlässlichen Partnerschaft, die in der Welt der Archäologie ihres Gleichen suche. Auch in diesem Jahr werde wieder ein Fund aus dem Hohle Fels vorgestellt, der ohne diese Partnerschaft nicht möglich gewesen wäre. Bevor der Geehrte selbst ans Mikrophon trat, überbrachten Landtagsabgeordneter Manuel Hagel (CDU), Blaubeurens stellvertretender Bürgermeister Erich Straub und Stefan Tluczykont in Vertretung des erkrankten Landrats noch Grußworte.

Johann Georg Kraut äußerte sich seinerseits ob der Auszeichnung bescheiden. „Ich möchte darauf hinweisen, dass ich die Förderung mit Geld unseres Unternehmens geleistet habe. Ich war dabei ganz gewiss kein Einzelkämpfer“, so Kraut, der die Staufermedaille nicht auf sich alleine fokussiert sehen will. Er dankte der Unternehmensleitung, der Museumsgesellschaft und vielen weiteren Mitstreitern, wie beispielsweise dem Hause Merkle. Die Zusammenarbeit habe einfach gepasst. Ich kenne kein anderes Engagement, das so unseren Unternehmensrichtlinien entspricht und so erfolgreich war. Die Firma habe jederzeit gerne und mit innerer Überzeugung ihren Teil beigetragen. Natürlich habe man anfangs nicht ahnen können welche grandiosen Funde zu Tage treten und dass die Auszeichnung der Unesco zum Weltkulturerbe irgendwann ins Haus stehe.

Bevor der Abend in lockerer Atmosphäre und interessanten Gesprächen ausklang, rekapitulierte Kraut seinen erster Kontakt zum Hohle Fels im Jahr 1969. Damals habe er als junger Mann seinen Wehrdienst geleistet und habe auf der Zugfahrt zum Manöver nach Münsingen im Vorbeifahren einen verstohlenen Blick zum Hohle Fels geworfen. Nichtsahnend habe er den Blick begeisternd auf das Naturdenkmal gerichtet. „Damals wusste ch nicht, wie nahe ich damit in Zukunft in Verbindung kommen würde und heute wissen wir nicht, welche Entdeckungen uns dort in Zukunft bevorstehen.“