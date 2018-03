JBBL, Urspring: Hauptrundenabschluss gegen Bayern München

Zum Abschluss der Hauptrunde in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) empfängt das Team Urspring am Sonntag, 18. Februar, den Nachwuchs des FC Bayern München. Für die Bayern geht es im Fernduell mit Jahn München noch um Platz zwei, während Urspring unabhängig vom Ergebnis die Hauptrunde als Tabellenfünfter abschließen wird.

Team Urspring – Bayern München (Sonntag, 12.30 Uhr, Junge-Halle in Urspring). - Im letzten Spiel vor den Play-offs trifft Urspring auf den Nachwuchs des BBL-Tabellenführers Bayern München. Die U17 der Münchner liegt auf Rang drei der Hauptrundengruppe und könnte sich im Fernduell mit Jahn München noch auf Platz zwei schieben (Platz eins ist an Ulm vergeben). Dazu müssten sich die Bayern in Urspring durchsetzen – kein leichtes Unterfangen. Zu Hause gewann München das erste Aufeinandertreffen der Hauptrunde gegen Urspring (88:63), das einzige Duell der Vorrunde aber ging in Urspring mit 65:72 verloren. Urspring will den Coup wiederholen und mit einem Erfolg die Hauptrunde beenden.