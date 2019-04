JBBL-Team kämpft gegen Play-off-Aus

Für die U19 aus Urspring geht es am Sonntag, 7. April, darum, auswärts den Rückstand in der ersten Play-down-Runde der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) gegen die Niners Academy aus Chemnitz auszugleichen und ein drittes Spiel zu erzwingen. Die U16 kämpft in der zweiten Play-off-Runde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) zu Hause gegen Frankfurt ebenfalls gegen ein vorzeitiges Ende der Serie, das auch das Ende der Saison bedeuten würde.

NBBL, Play-downs: Niners Academy – Team Urspring (Sonntag, 15 Uhr). - Mit dem Rücken zur Wand steht die U19 aus Urspring, die das erste Aufeinandertreffen gegen die Chemnitzer am vergangenen Wochenende verloren hat. Damit die Serie nicht vorzeitig zugunsten der Sachsen endet, muss die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis am Sonntag siegen – dann fiele in einem dritten Spiel in Urspring die Entscheidung darüber, wer sich von Abstiegssorgen befreit oder wer weiter um den Verbleib in der NBBL bangen und eine weitere Play-down-Runde absolvieren muss. „Wir müssen unsere Lehren aus dem ersten Spiel ziehen“, sagt Trainer Plendiskis, dessen Mannschaft zu Hause gegen die Niners Academy mit 68:73 verlor. Nach 29:42-Rückstand fing sich Urspring, entschied das dritte Viertel deutlich für sich und gab das Spiel dann doch wieder aus der Hand. Aufgrund von Ballverlusten und Fehlwürfen gelang es nicht, die Führung mal auszubauen. Chemnitz nutzte die Schwächen. Das Team Urspring hatte allerdings in der ersten Begegnung mit Chemnitz in Franklyn Aunitz und Lucas Loth auf zwei wichtige Spieler verzichten müssen, Dejan Puhali war angeschlagen ins Spiel gegangen. „Das waren keine optimalen Bedingungen“, sagt Plendiskis. Ob sie für das zweite Duell besser und Aunitz und Loth wieder im Kader sind, war aber fraglich.

JBBL, Play-offs: Team Urspring – Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners (Sonntag, 13 Uhr, Junge-Halle). - Das erste Spiel der Best-of-3-Serie in Frankfurt verlor Urspring nach gewonnenem ersten Viertel deutlich, doch Trainer Oliver Heptner hält seine Mannschaft nicht für chancenlos. „Frankfurt fühlt sich nach dem klaren Sieg vielleicht zu sicher“, sagt er. Außerdem hat diesmal Urspring Heimrecht und „zu Hause fühlen wir uns wohler“. Doch auch wenn aus Sicht von Heptner der Sieger der Hauptrundengruppe 3 nicht unschlagbar ist, eines ist für den Urspring-Trainer auch klar: „Eine Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Spiel ist nötig.“ Vor allem in der Verteidigung muss die Mannschaft zulegen, um eine Chance zu haben gegen die Hessen. Aber auch im Angriff reicht ein gutes Viertel nicht aus. „Wir brauchen mehr gute Phasen in einem Spiel.“ Und etwas mehr Wurfglück als in Frankfurt. Oliver Heptner ist sicher, dass seine Spieler die Vorgaben beherzigen und sich gegen das vorzeitige Saisonende stemmen werden. „Wir werden alles in die Waagschale werfen.“ Auch personell dürften die Voraussetzungen besser sein als vor einer Woche, als Spieler wegen Krankheit und Verletzung teilweise mit dem Training aussetzen mussten.