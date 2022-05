Jahrzehntelanges Engagement gewürdigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Begrüßung zur Mitgliederversammlung des Gesangvereins Frohsinn 1903 Ingstetten e.V. und des Rechenschaftsberichts der Vorsitzenden Beate Thumm folgten der Bericht der Schriftführerin, der Jugendchorvertreterin, des Kassiers und der Chorleiterinnen. Da 2021 weder Veranstaltungen, Feste oder Ausflüge durchgeführt werden konnten, beschränkten sich die Aktivitäten auf die Durchführung der Chorproben in den 3 Chören gemischter Chor, Jugendchor und Kinderchor.

Drei wesentliche Änderungen erforderten die Überarbeitung der Vereinssatzung. Der Zweck des Vereins wurde angepasst, da das Lindenfest, das am 9. und 10. Juli stattfindet, erstmals vom GV Ingstetten zusammen mit dem TSV Ingstetten veranstaltet wird. Außerdem wurde in die Satzung aufgenommen, dass künftig auch Versammlungen in digitaler Form möglich sind. Eine weitere Anpassung war erforderlich, da der geschäftsführende Vorstand von vier auf drei Personen reduziert wurde. Franz-Josef Hack, der 38 Jahre die Kasse des Vereins geführt hat, legte sein Amt nieder, wird aber weiterhin im Ausschuss bleiben. Ihm wurden zum Dank für seine sorgfältige Kassenführung und sein Engagement der letzten 38 Jahre ein Reisegutschein und eine Urkunde überreicht. Das Amt des Kassiers konnte nicht neu besetzt werden, daher wird diese Aufgabe durch die drei verbleibenden geschäftsführenden Vorstände übernommen. Die Satzungsänderungen wurden einstimmig beschlossen.

Daraufhin erfolgten die Wahlen der Ausschussmitglieder nach der angepassten Satzung. Einige bisherige Ausschussmitglieder ließen sich nicht mehr zur Wahl aufstellen. So bedankte sich die Vorsitzende bei Eva Class, Kathrin Hack, Dorothee Rommel, Hermann Schubauer und Robert Stöhr für 13 Jahre, bei Simone Wahl für 10 Jahre, bei Anja Miller für 4 Jahre und bei Elena Gaus für 3 Jahre aktive Mitwirkung im Vereinsausschuss. Sie erhielten eine Urkunde zum Dank für ihr Engagement und einen Gutschein. Sina Blankenhorn und Felix Gaus wurden neu in den Ausschuss gewählt.

Für aktives Singen wurden aus dem Jugendbereich Carolin Rommel für 5 Jahre und Christina Kneer für 15 Jahre geehrt. Weitere Ehrungen bekamen Irmina Schubauer für 40 Jahre, Klaus Hack für 50 Jahre, Werner Rommel für 60 Jahre und Paul Gaus für 60 Jahre aktives Singen. Mit der Hoffnung, dass ab jetzt wieder ein aktiveres Vereinsleben möglich wird, beendete Beate Thumm die Mitgliederversammlung.