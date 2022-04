Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kommandant Christian Bund eröffnete die Jahreshauptversammlung am 25. März und begrüßte alle Anwesenden. Besonders begrüßt wurden Bürgermeister Ulrich Ruckh, Ortsvorsteher Jürgen Glökler, Bernd Späth (Gesamtkommandant), Tobias Gaupp (stellv. Gesamtkommandant), Brigitte Nemeth (Ortschafts- und Gemeinderätin) und Ehrenkommandant der Abteilung Hausen, Wolfgang Schmuker.

Kommandant Bund führte in seinem Bericht über das Jahr 2021 vor, welcher auf Grund von Corona kurz ausfällt, da kameradschaftliche Aktivitäten nicht stattfinden konnten und der Übungsbetrieb auch nur limitiert und in Kleingruppen stattfinden konnte. Die einzige kameradschaftliche Aktivität war das Backhausfest mit Lieferservice, was auch sehr gut angenommen wurde. Bund berichtet über die Einsätze aus dem Jahr 2021. Die Abteilung Hausen wurde zu 16 Einsätzen alarmiert. Abschließend bedankte sich Bund bei allen Feuerwehrangehörigen für ihren Dienst trotz den erschwerten Coronabedingungen und hofft auf ein besseres Jahr 2022.

Anschließend folgten die Berichte des Schriftführers (Vogelaar Patrick), des Kassiers (Glökler Jürgen) und der Altersabteilung (Locher Karl). Locher Karl dankte OV Glökler für die monatliche Veröffentlichung des Termins zum Feuerwehrstammtisch im Florianstüble. Zudem berichtete er über einen Ausflug ins Zementwerk in Schelklingen. Der Bericht der Kassenprüfer, vorgenommen durch Bachner Bernhard brachte keine Beanstandungen hervor. Kassier Glökler Jürgen wurde für ordentliche Buchführung gelobt, die Entlastung durch Bürgermeister Ulrich Ruckh vorgenommen.

Beförderungen: Julian Zeifang, Mike Kramer, Alexander Schmuker und Luis Walser zum Feuerwehrmann, Patrick Vogelaar zum Löschmeister, Christian Bund zum Brandmeister.

Ehrungen: Manuel Österle wurde für 15 Jahre Feuerwehrdienst geehrt und mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet. Für 25 Jahre aktiver Feuerwehrdienst wurden Jürgen Glökler und Michael Olemotz geehrt und mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Die Ehrung übernahm BM Ruckh, der die ausgehändigten Urkunden des Landrates und des Innenministers verlas.

Wahlergebnisse: Christian Bund (Abt. Kommandant), Manuel Mack (1. Stellv. Abt. Kdt.), Thomas Rommel (2. Stellv. Abt. Kdt.), Julian Zeifang (Beisitzer Ausschuss Hausen), Mack und Rommel (Gesamtausschuss), Karl Locher (Leiter Altersabteilung), Wolfgang Schmuker (Stellv. Leiter Altersabteilung).