Jürgen Haas will Michael Knapp ablösen

Seine Bewerbung für die Wahl zum Bürgermeister von Schelklingen hat Jürgen Haas (SPD) am gestrigen Mittwoch abgegeben. Haas ist nach Jörg Mayer aus Blaustein der zweite Kandidat für den Posten. Schon seit langem gab es Gerüchte, dass sich der stellvertretende Bürgermeister und Schulleiter der Heinrich-Kaim-Schule bewerben würde. „Im Vorfeld habe ich im persönlichen Gespräch das Schulamt sowie das Kollegium der Heinrich-Kaim-Schule informiert“, so Jürgen Haas. Erst dann habe er seine Kandidatur für die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Schelklingen offiziell machen wollen.

Mit dem Gedanken, sich als Schelklinger Bürgermeister zu bewerben, habe er aber schon seit etwa einem halben Jahr gespielt. „Ich wurde immer wieder darauf angesprochen, aus dem Gemeinderat, aber auch von außerhalb“, so Haas.

Für den Posten bringe er das nötige Rüstzeug mit: langjährige kommunalpolitische Erfahrung, aber auch seine Kompetenzen als Schulleiter. Jürgen Haas sitzt seit 1999 im Gemeinderat, seit 2004 ist er Fraktionsvorsitzender der SPD und seit dem Sommer 2009 ist er der erste stellvertretende Bürgermeister – obwohl die SPD nicht die größte Fraktion im Gemeinderat stellt. In dieser Funktion hatte Haas auch im Frühjahr 2011 für etwa drei Monate die Vertretung für Bürgermeister Michael Knapp übernommen, als dieser erkrankt war.

„Ich kenne die Verwaltung und die Verwaltung kennt mich“, so der gebürtige Schelklinger. Dadurch bräuchte er wenig Einarbeitungszeit, sollte er am 25. Oktober zum Bürgermeister gewählt werden. Haas ist sich auch im Klaren darüber, dass ihm seine umfangreichen Netzwerke als fehlende Objektivität ausgelegt werden könnten. Doch er ist sich sicher, dies als stellvertretender Bürgermeister widerlegt zu haben: „Wenn ich am Ratstisch vorne saß, war das immer für Schelklingen und nicht für die SPD.“ Sollte Haas Bürgermeister werden, will er vor allem an Strukturen und an einem roten Faden arbeiten: Oft würden Projekte erst bei den Haushaltsberatungen besprochen, wenn dafür eigentlich keine Zeit ist. „Da müssen wir konzeptionell vorgehen und eine Prioritätenliste für die kommenden Jahre festlegen“, so Haas. Dadurch wolle er die Gestaltungsmöglichkeiten in der finanzschwachen Kommune herausarbeiten. Als drängendste Aufgaben sieht Haas im Moment das Infozentrum am Hohle Fels, die Stadtentwicklung und hier die Sanierung der Stadthalle.

In den kommenden Monaten des Wahlkampfs will sich Haas in jedem Teilort öffentlich vorstellen und auch das Gespräch mit Jugendlichen und Senioren suchen. Man könne ihn aber auch jederzeit ansprechen. „Ich bin Schelklinger, ich bin verfügbar“, so Haas.