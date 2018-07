Investor hat Interesse an Opel-Autohaus

Hoffnung für das Autohaus Seitz in Schelklingen: Es sei ein Investor gefunden worden, sagte Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz gegenüber der SZ. Die Verhandlungen stünden kurz vor Vertragsabschluss.

Der Investor wolle das Autohaus übernehmen, so Geiwitz. So könne das Autohaus vermutlich weitergeführt werden. Den Namen des Investors wollte Geiwitz noch nicht nennen. Auch über Details, wie die Anzahl der Mitarbeiter und den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses konnte er keine Angaben machen. Der Inhaber Karl Seitz hatte im Februar einen Insolvenzantrag gestellt, 22 Mitarbeiter waren betroffen. Seitdem hat das Autohaus in einer Notbesetzung geöffnet. (rr)