Internationale Instrumente erwecken Geist der Höhle in Schelklingen

Für das Höhlenkonzert „Up Down Under“ hatte Frank Heinkel am Samstag Gerhardt Mornhinweg am Flügelhorn und Thomas Keltsch am Schlagzeug in den Hohle Fels nach Schelklingen mitgebracht. Heinkel selbst spielte verschiedene Didgeridoos sowie zwei afrikanische Harfen, die auf den klingenden Namen „Kamale N’goni“ hören. Viele Gäste zog es an den einmaligen Veranstaltungsort, der auf verschiedenen Ebenen und in verschiedene Richtungen Platz zum Genießen bietet.

Nicht erst, seit durch den Fund der Venus im Hohle Fels dieser magische Ort vor zwei Jahren den Unesco Welterbe-Titel erhalten hat, gibt Heinkel dort Konzerte. In wechselnder Besetzung und mit jeweils neuem Programm konzertiert er seit 15 Jahren in der Höhle bei Schelklingen. Diese wichtige Fundstätte frühester Eiszeitkunst birgt die ältesten Kunstwerke und Musikinstrumente der Menschheit. Ausgegraben wurden hier die Frauenstatuette aus Elfenbein, bekannt als Venus vom Hohle Fels oder auch eine Flöte aus Gänsegeierflügelknochen. So erfreut sich der Hohle Fels jedes Mal aufs Neue, wenn Künstler seinen Höhlengeist zum Klingen erwecken. Dass dies mit archaischen Mitteln gelingen kann, die nicht zwingend kulturell mit der Schwäbischen Alb verbunden sein müssen, bewies auf eindrucksvolle Weise einmal mehr Heinkel.

Instrumente selbst erlernt

Er hatte 1996 aus dem Küchenradio im Rahmen einer Dokumentation über Australien die warmen, erdigen Didgeridoo-Töne vernommen, die ihn seither faszinieren. Während seines Sportstudiums an der Deutschen Sporthochschule Köln und der Ausbildung zum Feldenkraislehrer in den USA brachte er sich das Spielen selbst bei. Mit seinen urtümlich anmutenden mongolischen Obertongesängen, die ohne verbale Inhaltsvermittlung auskommen, und den Klängen verschiedener Didgeridoos weckte Heinkel gleich zu Beginn des Konzerts den Geist der Höhle, und verband ihn in genialer Weise mit seiner Musik. Das Didgeridoo, seit Jahrtausenden mit der Kultur der australischen Ureinwohner verbunden, ist Blas- und Rhythmusinstrument zugleich. Mehr noch als bei einer Trompete kommt es auf eine lockere Blastechnik der Lippen des Spielers an, der durch das Instrument eine Art Sprechgesang erzeugen kann. Gerhardt Mornhinweg am Flügelhorn und Thomas Keltsch am Schlagzeug gesellten sich musikalisch dazu, und folgten den mystisch klingenden Gesängen und dem Klang der unterschiedlichen Didgeridoos, von denen Heinkel eines selbst gebaut hat, nicht aus Holz, sondern aus Baumarktkunststoff. Flügelhorn und Schlagzeug ließen die Musik langsam in den Jazz gleiten, „Sundown“, das funkige „Kokaboora“, „Almost Walzin“ und „Serpent Move“ hat Gerhardt Mornhinweg extra für das Konzert im „Hohle Fels“ komponiert.

Viele weitere Konzerte geplant

Durch einen Studienaufenthalt in Burkina Faso hatte Heinkel die N’goni kennen und lieben gelernt, die er autodidaktisch erlernt hat, und inzwischen ebenfalls selbst baut, sogar originalgetreu unter Verwendung von Kürbis und Ziegenhaut, sowie fünf Doppelsaiten, die auf Dur oder in Moll gestimmt sein können. Perkussiv setzte Heinkel zwei dieser Instrumente ein, die ursprünglich aus Westafrika stammen, Mali, Guinea und Elfenbeinküste. Der Kürbis, also die Calebasse wird mit Ziegenhaut bespannt, was in der Umgebung der kühlen und feuchten Höhle dazu führte, dass Heinkel sie unmittelbar vor dem Spiel nachstimmen musste. „Das Stimmen gehört zu den Stücken“, sagte er, und erzeugte dann wohlklingende Klänge, nur mit Daumen und Zeigefinger gezupft.

So erinnerten die Instrumente an die Vorläufer von Banjos ebenso wie an unsere Harfen, und wurden zu echten Hinguckern in der Höhle. Die Heinkel Eigenkompositionen „Instant Meditation“, „Vogel ohne Flügel“, „Tortilla“ und „The Window II“ waren die weiteren Stücke, die dazu verhalfen, die Künstler und das Publikum nach woanders zu befördern. „Geklatscht wird zur Erwärmung“, sagte der Musiker anfangs, geklatscht wurde aber insbesondere aufgrund Gefallens, und das entlockte dem Trio eine Zugabe. Und etliche Gäste waren erstmals in der Höhle, und genossen die herzliche Stimmung des Abends.

Bereits am 29. Juni um 19 Uhr setzen Christoph Haas, Gabriele Dalferth und Banda Maracatú die Konzertserie im Naturdom der Alb fort. Frank Heinkel kehrt am 5. Oktober um 17 Uhr zurück in den Hohle Fels, dann mit Herman Kathan an verschiedenen perkussiven Instrumenten, sowie Torsten Krill am Schlagzeug.