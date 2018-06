Ingstetter feiern 57. Lindenfest

Ein recht gut besuchter Festauftakt stellte sich in Ingstetten beim inzwischen 57. Lindenfest ein. Diesmal verzichtete man am Samstagabend auf Rock und Pop von einem Diskjockey, sondern setzte einmal auf böhmisch-mährische Blasmusik. Das wurde sofort von den Einwohnern mit dem pünktlichen Zustrom zum Festbeginn belohnt, war die Musikauswahl doch noch mit einer zweiten Neuerung verbunden, nämlich einem Fassanstich.

Und dieser Fassanstich fand nicht nur symbolisch, sondern mit einem echten Bierfässchen und einem Holzhammer statt. Diesen Holzhammer durfte Bürgermeister Ulrich Ruckh schwingen, der inzwischen kein Anfänger mehr beim Fassanstich ist, hat er doch vergangenes Jahr beim Stadtfest schon praktisch hingelangt.

In Ingstetten bedurfte es sechs bürgermeisterlicher Schläge, damit der Zapfhahn fest saß und das Bier fließen konnte, wobei anfangs viel Schaum die Krüge zum Überlaufen brachte. Die Ehgnerländer aus Ehingen stimmten unter Leitung von Dirigent Matthias Schrade auf den Fassanstich ein. Schrade war es dann auch, der die Gäste zum Zapfen des Freibiers aufforderte. Mit böhmischen und mährischen Klängen und mancher Anekdote, die Schrade erzählte, war für einen unterhaltsamen Abend gesorgt, die Umdichtung des Liedes „Dem Land Tirol die Treue“ inklusive.

Als Vertreter des gastgebenden Gesangvereins Frohsinn 1903 stießen die stellvertretende Vorsitzende Irmina Schubauer und Kassierer Franz-Josef Hack mit dem Bürgermeister an. Irmina Schubauer vertrat die aus gesundheitlichen Gründen verhinderte Vorsitzende Beate Thumm.

Abermals Blasmusik wurde den Gästen am Sonntag im Anschluss an den Zeltgottesdienst beschert, für dessen musikalische Umrahmung sich die Sängerfreunde aus Hausen hatten gewinnen lassen, weil die heimischen Sänger durch den Bewirtungseinsatz an zwei Tagen bereits stark eingebunden sind.

Der Festgottesdienst hat in Ingstetten Tradition und ermuntert zum Besuch der Messe, um anschließend im Zelt auch zum Mittagessen zu verweilen. Doch nachmittags steuerten die jüngsten Frohsinn-Mitglieder einen Gesangsauftritt zum Fest bei. Dafür hatten sie fünf Lieder einstudiert: Zwei Begrüßungslieder, das Lummerlandlied und den Titel „Versuch’s mal mit Gemütlichkeit“. Im kommenden Jahr wird es wieder einen Hammellauf geben. Heuer fand eine Tombola mit wertvollen Preisen statt. Es wurden eine Ballonfahrt, ein Reisegutschein für die Firma Fuchs und zwei Fässchen Bier verlost.