Infozentrum lädt zum Flohmarkt in die Innenstadt ein

Das Biosphäreninfozentrum Hütten bietet am nächsten Samstag, 9. Juni, unter dem Motto Tauschen, Kaufen und Verkaufen einen Flohmarkt in der Stadtmitte von Schelklingen an. Gleichzeitig findet der zweite Blumen und Rosenmarkt der CDU statt.

Vieles ist zu schade, um auf der Bühne und im Keller zu verstauben oder gar im Sperrmüll zu landen, heißt es in der Einladung des Veranstalters. Darum bietet sich beim Marktgeschehen im Herzen von Schelklingen die Gelegenheit, gut Erhaltenes für Alltag, Hobby, Spiel und Sport zu tauschen, kaufen oder verkaufen. Am Stand des Biosphäreninfozentrums kann Mitgebrachtes getauscht werden. Der Förderverein der Stadtbücherei ist mit einem Mini-Shop vertreten. Die Stadtbücherei nimmt mit einem Medienstand teil. Der Helferkreis Asyl bietet im alten Schulhaus Kaffee und Kuchen sowie eine Auswahl aus der Kleiderkammer an. Der Flohmarkt beginnt um 10 Uhr und endet gegen 15 Uhr. Anbieter zum Flohmarkt sollten sich am Samstag, 9. Juni, beim Infostand melden. Jeder verkauft seine Ware selbst. Eine Standgebühr wird nicht erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Aufbau beginnt um 9 Uhr. Gewerbetreibende sind nicht gestattet.

Rosen- und Blumenmarkt vor dem Rathaus

Am gleichen Tag veranstaltet auch die Schelklinger CDU ihren zweiten Rosen- und Blumenmarkt vor dem Rathaus. Er beginnt um 13.30 Uhr. „Als Gäste können wir unsere Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer und unseren Landtagsabgeordneten Manuel Hagel begrüßen“, teilt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Heinz Zeiher mit.