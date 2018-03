Hubert Liebhardt leitet die Geschicke

Der Verwaltungsrat der Stiftung St. Konradihaus hat einen neuen Vorsitzenden. Am Montagnachmittag konnte Konradihaus-Leiter Roland Zeller den Ulmer Polizeiseelsorger Dr. Hubert Liebhardt während einer kleinen Feierstunde im Restaurant „Vis-à-Vis“ in Schelklingen in seinem neuen Amt begrüßen. Liebhardt folgt auf Pfarrer i. R. Viktor Moosmayer, der dem Verwaltungsrat der Stiftung seit 1983 angehört und seit 1989 geführt hatte. Gleichzeitig wurde auch der neue Schulleiter der Johann-Baptist-Sproll-Schule, Tobias Gänzle, vorgestellt. Gänzle hat bereits im Sommer die Leitung der Schule von Franz-Josef Aich übernommen. Aich ist seit Sommer im Ruhestand.

Großer Bahnhof und doch ging es familiär zu während der Feierstunde. Musikalisch umrahmt durch den ehemaligen Gitarristen und Sänger der Pop-Band „Pur“ wurden am Dienstag zwei Persönlichkeiten verabschiedet, wie sie in einer Stadt nur selten verabschiedet werden können oder müssen. Geprägt haben sowohl Moosmayer als auch Aich die Geschicke im Konradihaus, an der Schule und auch in der Stadt, mehrere Jahrzehnte lang. Gestern nun hieß es Abschied nehmen, was beiden sichtlich schwer fiel.

„26,5 Jahre lang habe ich die Schule geleitet, der Schwerpunkt meiner Arbeit waren aber immer meine Schüler und meine Kollegen. Ohne die Unterstützung aus dem Kollegium hätte ich die Schulleitung nie so hinbekommen“, sagte Franz-Josef Aich bei seiner Verabschiedung. Und auch Pfarrer i. R. Viktor Moosmayer wurde etwas sentimental mit Blick auf seinen Abschied: „Ich wünsche mir, dass sich mein Nachfolger sehr persönlich einsetzt – so wie ich das immer getan habe.“

Ehrenmedaille der Stadt für Viktor Moosmayer

Herausragend geehrt wurde schließlich auch noch Moosmayer und zwar von Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh, der ihm als erstem Nicht-Schelklinger die Ehrenmedaille der Stadt Schelklingen verlieh. Bereits im Dezember hatte der Gemeinderat Ruckh dafür den Auftrag erteilt. Ruckh dankte Moosmayer für seine 35-jährige Tätigkeit im Verwaltungsrat im Dienste der Bürger.