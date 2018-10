Holzkünstler lädt in seine Galerie

Licht in die Dunkelheit des Vorabends zu Allerheiligen wird in Schelklingen Holzkünstler Uwe Köhle bringen. Der Künstler richtet sein nunmehr achtes „Lichterloh“ aus und beschert den Besuchern in seiner Galerie an der Bahnhofstraße dabei verschiedene Neuheiten, die seit der vergangenen Veranstaltung dieser Art am Traditionstermin dazugekommen sind.

Dem aufmerksamen Passanten an Köhles Kunstgalerie „Achtal“ mag die Erweiterung seines Schaffens mit einer Hinwendung zu in ihren Strukturen kleinteiligeren Kunstarbeiten schon aufgefallen sein, wobei die Formate nicht unbedingt kleiner geworden sind. So gesellen sich jetzt zum Beispiel zu Köhles mannshohen Holzstelen und beeindruckenden Lichtgiganten, also Baumstämmen, die entkernt und künstlerisch mit der Carvingsäge, Schleifgeräten und Öl bearbeitet sind, um aus ihren Öffnungen Licht spenden zu können, ganz verschiedene, wie eine Art Holzpuzzles wirkende Wandbilder, die auf sehr viel Hand- und Schleifarbeit schließen lassen. Uwe Köhle setzt diese feinen Holzkunstwerke in einen Rahmen mit Rostoptik, was sehr gut passt und jeden Raum aufzuwerten vermag. Bei einem Abend mit Freunden hatte er die Idee zu diesen Holzpuzzlearbeiten. Wie er den Rahmen geschaffen hat, der weder metallen noch hölzern ist, behält der Künstler erst einmal als Geheimnis für sich.

Zu den neuen Arbeiten gehört auch das Werk „Die Würfel sind gefallen“, die der achten „Lichterloh“-Veranstaltung am Mittwoch, 31. Oktober, den Namen gibt. Die Bewirtung mit Getränken wird Harry Reichert, „Spezialitäten aus der Pfalz“ übernehmen. Das achte „Lichterloh“ beginnt um 18 Uhr. Holzwürfel scheinen in dem neuen Werk in einer Masse aus flüssigem Metall zu versinken. Schmückende hölzerne Hinkelsteine oder auch sogenannte Wandbretter, also künstlerisch mit der Carvingsäge aufgewertete Bretter, die gleichfalls durch ihre natürliche Formung und Farbgebung, durch Maserung und Asteinschlüsse beeindrucken, werden zu sehen sein. Holzkünstler Uwe Köhle stellte jüngst bei Möbel Borst aus und dann in Sindelfingen. Zwei Ausstellungen laufen derzeit in Ulm. Dem achten „Lichterloh“ wird eine Ausstellung bei einem Einrichtungsunternehmen in München folgen.