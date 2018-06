Holger Kämmerer dirigiert die Brass-Band

Bei der Burggrafengilde Brass-Band wird mit einem neuen Dirigenten hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt. Holger Kämmerer aus Ulm hat sich für die Aufgabe gewinnen lassen und hofft mit dem Vorstand auf Neuzugänge für die Band, die jetzt auch wieder beruhigt Auftrittstermine plant. Die dirigentenlose Zeit beziehungsweise auch Fehlgriffe und Krankheitsfälle, wie die Vorsitzende Barbara Kannemann einräumt, hätten das kleine Orchester dezimiert. Doch Kämmerer attestierte dem Ensemble: „Was wir machen ist gut und auch in der kleinen Besetzung spielen wir gut.“

13 Musiker sind derzeit einsatzfähig: drei Posaunisten, drei Trompeter, vier Baritonspieler, zwei Schlagzeuger und ein Sousaphonspieler. Auf dem Papier sind es 18 Musikanten. Auf baldige Rückkehr hofft die Vorsitzende. Der Dirigent erbittet, Freunde und Bekannte als mögliche Bandmitglieder zu gewinnen und bei den Ausgeschiedenen den Grund zu erfragen. Holger Kämmerer möchte bei Bedarf eine Einzel- oder auch Registerfortbildung anbieten. Mit Passiven umfasst der Verein insgesamt rund 50 Mitglieder. Jugendliche gehören derzeit allerdings nicht dazu, weshalb der Bericht aus der Jugendabteilung nur die Feststellung des Abgangs des letzten Jugendlichen enthielt. Ein Gewinn von 1800 Euro konnte erwirtschaftet werden.

Zurückgeblickt wurde in der Sitzung auf die große und gelungene Maibaumprämierungsfeier der Schwäbischen Zeitung, die von fünf Vereinsmitgliedern besucht wurde. Die Stadtverwaltung suche einen Verein, der die Christbäume einsammelt, teilte die Vorsitzende mit. Diese Arbeit gegen eine Aufwandsentschädigung wollen die Musiker den Waldhutzeln überlassen, die das Funkenfeuer dann auch ausrichten. Im November unternimmt die Brass-Band einen Ausflug in den „Center Parcs Park Allgäu“. Der Nutzungsvertrag für das Schlössle muss verlängert werden. 2019 möchte sich die Brass-Band wieder am Stadtfest beteiligen und mit einem Stand und Musikauftritt in Erscheinung treten. In zwei Jahren kann die Brass-Band ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Erste Ideen wurden in der Hauptversammlung am Dienstagabend gesammelt.