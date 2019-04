Hohle Fels startet in die Saison – das ist neu

Noch schlummert das Weltkulturerbe Hohler Fels sozusagen im Winterschlaf – die neue Führungssaison, zu der das große Eingangstor erstmals in diesem Jahr für die Öffentlichkeit aufgeschlossen wird, beginnt am 1. Mai. Traditionell um 14 Uhr geht es los, die Besucher erwartet das gewohnte Angebot an Schriften, Mineralien und Fossilien. Doch es gibt in und um den Fels einige Neuerungen in diesem Jahr.

Eine deutliche Aufwertung erhält das Gelände rund um den Hohle Fels. Hatten in den Vorjahren die Besucher lediglich die Möglichkeit, statt richtiger Toiletten Dixi-Klos zu benutzen, wird passend zum Saisonstart das neue Sanitär-Modul in Betrieb genommen. Dieses steht rund 300 Meter vom Höhleneingang entfernt in der Nähe der Kläranlage.

Die Stadt habe sich in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt den Standort ausgesucht. „Das mit Holz verschalte Modul steht außerhalb der Kernzone“, erklärt Bürgermeister Ulrich Ruckh. So wird das Provisorium nicht als störend für die Welterbe-Ansicht eingestuft. „Zudem können von der Kläranlage praktischerweise Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen gelegt werden“, so der Schultes. Infoschilder sollen auf das Modul künftig hinweisen. Der Zugang ist barrierefrei, Autofahrer kommen auf dem Weg zur Höhle daran vorbei.

Auch 2019 wird gegraben

Die Dixis sind aus Sicht von Reiner Blumentritt, Vorsitzender der Museumsgesellschaft und Höhlenführer, dennoch gut: „Für die Archäologen und Arbeiter, die auch in diesem Jahr in der Höhle sein werden“, sagt er. Bürgermeister Ruckh bestätigt, dass auch 2019 sechs Wochen lang Grabungen stattfinden werden.

Im Innern des Hohle Fels können die Besucher – zumindest auf lange Sicht – eine neue Beleuchtung erwarten. Ein Versuchsstrang mit LED war bereits im linken Höhlengang im Einsatz, wie Blumentritt sagt. „Dort bietet es sich an, weil man mit den Farben spielen kann“, sagt er. „Das Ziel ist es, die konventionelle Beleuchtung komplett auf LED umzurüsten, denn das bietet viele Möglichkeiten“, erklärt Ruckh. Vor der Eröffnung jedoch werden die neuen Lichter wieder abmontiert.

Neue Bühne

Die weiteren Planungen laufen auch auf Hochtouren. Die bisherige Holzbühne, auf der Vorführungen und Konzerte stattfanden, wird abgebaut. Sie wird durch eine Naturbühne ersetzt. Diese steht auf der rechten Seite der Halle. Das Besondere: Sie wird auf Material aus früheren Grabungen errichtet, inklusive Kies und Matten, die eingebracht werden. Als letzter Schritt werden dann Natursteinplatten verlegt, berichtet Blumentritt. Bürgermeister Ruckh sagt, dass sie bis Mitte Juni, wenn die ersten Konzerte anstehen, fertig sein wird. Weiterhin soll am Informations-Zentrum festgehalten werden. „Doch momentan für die neue Saison ist es kein Thema“, sagt er.

Bis zum 31. Oktober kann die Höhle besichtigt werden. Außerdem bietet die Museumsgesellschaft Höhlenführungen an, am 1. Mai jedoch wird es keine Führungen geben. Das große Hohle-Felsen-Fest der Schelklinger Vereine findet dann am 19. Mai ab 11.30 Uhr statt. Auf dem Festplatz vor der Höhle gibt es Bewirtung und musikalische Unterhaltung. Die Höhle ist dann von 12 bis 17 Uhr geöffnet.