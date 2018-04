Hohle Fels erwacht aus dem Winterschlaf

Ein paar Tage noch, dann geht am Unesco-Weltkulturerbe Hohle Fels in Schelklingen ganz offiziell die Saison los. Am kommenden Dienstag, 1. Mai, wird ab 14 Uhr groß Eröffnung gefeiert. In diesem Jahr mit einigen Neuerungen.

Noch liegt über dem Hohle Fels der lange Schatten des Winters, aber langsam regt sich etwas in dem Unesco-Weltkulturerbe am Fuße der Schwäbischen Alb. „Dienstag geht es offiziell los“, sagt Edgar Sobkowiak, stellvertretender Vorsitzender der Scheklinger Museumsgesellschaft, die den Hohle Fels betreut. Bereits seit vergangener Woche laufen die ersten Führungen, da Fledermausexperte Reiner Blumentritt festgestellt hat, dass aufgrund der warmen Witterung der vergangenen Wochen die Tiere ihr Winterquartier bereits verlassen haben.

Technik bereits überprüft

„So konnten wir schon die Elektronik überprüfen und das Bergbauamt war auch schon drin, um die Höhle auf Steinschläge zu untersuchen“, berichtet Sobkowiak weiter im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Probleme habe es keine gegeben, es sei soweit alles in Ordnung und die Höhle gefahrlos zu betreten. Jetzt sei der Bauhof damit beauftragt, den Bereich oberhalb des Eingangs abzugehen, um dort eventuelle Gefahrenstellen auszumachen und gegebenenfalls zu sichern.

In den vergangenen Wochen hat Reiner Blumentritt, Ehrenbürger der Stadt Schelklingen und Vorsitzender der Museumsgesellschaft, gemeinsam mit seiner Frau Marianne die Vitrinen im Eingangsbereich der Höhle eingeräumt – beispielsweise mit den Repliken der Venus sowie anderem Infomaterial – und alles fein herausgeputzt, damit die Besuchergruppen zur Besichtigung kommen können.

Besucher aus aller Welt

„Was uns in diesem Jahr besonders freut“, sagt Edgar Sobkowiak, „ist die Tatsache, dass wir bereits rund 100 Voranmeldungen für Führungen haben. Das gab es in den vergangenen Jahren nicht.“ Die Buchungen dafür kommen aus aller Welt, was zeigt, dass die Marke Weltkulturerbe zieht. Bereits vor zwei Wochen war eine 30-köpfige Studentengruppe aus Oslo zu Besuch in Schelklingen, wie Reiner Blumentritt jüngst im Gemeinderat berichtete.

Besichtigung auch während Grabung

Zur Eröffnung gibt es am Hohle Fels einige Neuerungen, von denen Edgar Sobkowiak berichten kann. Ganz neu wird in dieser Saison sein, dass Besucher die Höhle auch betreten dürfen, wenn Ausgrabungsleiter Professor Nicholas Conard von der Uni Tübingen gemeinsam mit seinem Team vor Ort ist. „Das war in den vergangenen Jahren nicht möglich, ab diesem Jahr können unsere Besucher zwischen Juni und August den Studenten bei der Arbeit über die Schulter blicken“, berichtet Sobkowiak. Während der Öffnungszeiten sei dann auch ein Studierender abgestellt, der den Besuchern die Grabungen erklärt.

Hotline eingerichtet

Ebenfalls neu eingerichtet wurde in den vergangenen Wochen eine Hotline, damit potenzielle Besucher einen Ansprechpartner haben. „Unter der 07394/248 17 ist jetzt zu den Bürozeiten immer jemand erreichbar, damit keine Anfragen ins Leere laufen. Per E-Mail sind wir unter tourismus@schelklingen.de erreichbar“, sagt Sobkowiak. Auch zwei neue Führer – speziell für Schülergruppen – konnten für das 20-köpfige Team der Höhlenführer gewonnen werden. „Außerdem haben die Führer jetzt allesamt ein einheitliches T-Shirt mit dem Logo der Museumsgesellschaft, damit sie auch besser erkannt werden.“

Fragen zum Infozentrum

War in den vergangenen Jahren häufig das stille Örtchen am Hohle Fels ein Problem, hat man ab Sommer eine erste Lösung gefunden. „Wir werden ab Anfang/Mitte Juni einen Toilettencontainer aufstellen. Das soll natürlich nur ein Provisorium sein, denn auf lange Sicht wollen wir das Infocenter verwirklichen“, berichtet Sobkowiak. Wann dies allerdings realisiert werden kann, steht noch ein bisschen in den Sternen. Sobkowiak: „Das Landesdenkmalamt und die Unesco haben da noch einige offene Fragen. Die müssen erst geklärt werden, dann können wir weitersehen.“

Dienstag geht es los

Am Dienstag, 1. Mai, beginnt die diesjährige Führungssaison im Hohle Fels. Traditionell öffnet die Höhle an diesem Tag um 14 Uhr. In den informativen Vitrinen sind bedeutende Funde zu sehen. An der Kasse werden Schriften, Postkarten, eine Nachbildung der Venus sowie Mineralien und Fossilien zum Kauf angeboten. Reiner Blumentritt, Winfried Hanold und Otto Schwabe von der Museumsgesellschaft stehen bereit, die Fragen der Besucher zu beantworten.

Erweiterte Öffnungszeiten

Nachdem der Hohle Fels 2017 auf die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen wurde, hat sich das Besucheraufkommen deutlich erhöht. Diesem Interesse kommt die Museumsgesellschaft mit erweiterten Öffnungszeiten ab 2. Mai entgegen. So ist die Höhle immer mittwochs bis samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwochs finden um 15.15 Uhr öffentliche Führungen statt, zu denen keine gesonderte Anmeldung notwendig ist. Darüber hinaus sind für Gruppen ab zehn Personen werktags angemeldete Führungen möglich. Die Anmeldung kann erfolgen unter der Telefonnummer 07394/248 17 oder per E-Mail unter tourismus@ schelklingen.de. Eine Anmeldung bei der Museumsgesellschaft beziehungsweise den Höhlenführern ist nicht mehr möglich. Die Eintrittspreise für den normalen Besuch bleiben unverändert: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1 Euro.