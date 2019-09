Hier glänzt die Urspringschule mit Überraschungen

Die Wurzeln der Schule in Urspring reichen bis ins Jahr 1929 zurück. Dr. Bernhard Hell besichtigte in jenen Sommerferien verschiedene Objekte, um gemäß seiner Schrift „Die evangelische Schulgemeinde“ eine Schule zu gründen. Alle Häuser fielen durch, nur Urspring überzeugte. Fritz Ehrecke wird erster Mitarbeiter. Er und Hell errichten am 2. April 1930 die Stiftung Urspringschule, einen Monat später eröffnete die Schule mit vier Lehrern und sechs Schülern. Aktuell leben und lernen in der Urspringschule etwa 200 Schüler und Schülerinnen zwischen 8 und 20 Jahren. (kou)