Hermann Heimberger ist seit 60 Jahren dabei

Der Schützen- und Sportverein Hütten hat jüngst seine turnusmäßige Hauptversammlung abgehalten. Neben den verschiedenen vorgetragenen Berichten wurden auch Ehrungen für verdiente Vereinsmitglieder vorgenommen.

Zunächst aber begrüßte SSV-Vorstand Gunter Kiem die anwesenden Mitglieder im Gasthaus „Mohren“ in Hütten, bevor er zur Begrüßungsrede von Vorstand Steffen Stark überleitete. Der gab zunächst einen Überblick über den Verein: Stand Februar 2018 hat der SSV Hütten 340 Mitglieder in seinen Reihen. Als dann ließ der Vorsitzende das abgelaufene Jahr Revue passieren und ging noch einmal auf die Höhepunkte der vergangenen Saison ein. So gab es beispielsweise beim traditionellen Vereinsschießen im Juni mit mehr als 136 Schützen einen Teilnehmerrekord zu vermelden und im Juli nahm der Verein das erste Mal seit acht Jahren wieder an einem Stadtfest in Schelklingen teil. Aber auch am Kreismusikfest in Schmiechen haben sich die Hüttener beteiligt: „Am Fest-Samstag unterstütze der SSV die Bewirtung im Festzelt. Dort übernahmen wir den Bardienst.“ Daneben gaben die Verantwortlichen aus den Abteilungen ihre Berichte ab.

Im Zuge der Hauptversammlung wurden auch Ehrungen vorgenommen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Hildegard Eberhardt geehrt und für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Hans Kneißle, Karin Keller und Renate Starzmann ausgezeichnet. Bereits seit 50 Jahren sind Renate Eisele, Herbert Rauner. Gisela Schäfer, Erich Tress, Monika Uhl und Dieter Wetzel in Hütten mit dabei. Für 60 Jahre Mitgliedschaft konnte am Samstagabend Hermann Heimberger geehrte werden. Zusätzlich erhielten Ulrich Ilmer, Christoph Ströbele und Steffen Stark die Ehrennadel des WLSB in Bronze überreicht.

Außerdem wurde ein Ausblick auf die Veranstaltungen geworfen. Das Vereineschießen ist für Mittwoch, 30. Mai, geplant. Die Dorfhockete soll am 4. und 5. August stattfinden.