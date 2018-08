Helfer feiern Fest im Schelklinger Freibad

Die Badesaison dieses Sommers neigt sich dem Ende zu, was am Freitagabend zur gleichen Prozedur wie im vergangenen Jahr, eigentlich zur gleichen Prozedur wie in jedem der vergangenen Jahre führte. Es wurde aber nicht Silvester mit Miss Sophie gefeiert, sondern das jährliche Helferfest, das im örtlichen Apotheker Kurt Rauch seinen Sponsor hat und den ehrenamtlichen Schaffern zusammen mit den Bademeistern eine Belohnung für die geleistete Arbeit und ein Ansporn für das nächste Jahr sein soll.

Heuer wurden 25 Helferfest-Teilnehmer erwartet und dabei fünf Frauen, die sich neben den Männern um Freibad-Fördervereinschef Helmut Richter und dessen Stellvertreter Klaus Bieger für den Erhalt des Freibades eingesetzt haben. In vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden haben die Fördervereinsmitglieder und Sympathisanten das Bad auf die Saison vorbereitet. Sponsor Kurt Rauch bezahlt für das Helferfest stets das Fleisch, das von Fördervereinsmitglied Meinrad Klar selbst zubereitet wird. Verschiedene Mitglieder brachten wieder Salate mit und auch Nachtisch. Die Getränke sind ebenfalls frei. Als Festplatz diente der Bereich am Freibadkiosk „Scharfer Zwerg“.

Gute Saison in diesem Jahr

Das Freibad Schelklingen erlebte heuer bisher eine gute Saison. Am bisherigen Spitzentag wurden rund 800 Badegäste gezählt. Das war in der ersten Ferienwoche, also in der vorvergangenen Woche, an einem der heißen Tage. Der Helferfesttag gehörte mit bis zu 22 Grad zu den kühleren Tagen dieser Badesaison, aber hatte immer noch Badelustige mobilisiert, das Freibad zu besuchen, ehe am Abend die Teilnehmer des Helferfestes eintrafen, für die es sich bei den Temperaturen gut aushalten ließ.

Heiße Tage stehen an

Die nächsten heißen Tage stehen auch schon wieder ins Haus. In dieser Woche wird am Montag und Donnerstag eine neue Hitzewelle erwartet, die einlädt, sich im Schelklinger Freibad Abkühlung zu suchen. Das Bad hat bei guter Wetterlage von 10 bis 20 Uhr bis zum Ende der Sommerferien am Sonntag, 9. September, geöffnet. Man muss sich also doch etwas beeilen, wenn man heuer die Einrichtung noch besuchen möchte: Der Einzeleintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro und für Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Abend ab 18 Uhr werden 1,50 Euro fällig. Auch Zehnerkarten könnten sich in dieser Saison noch auszahlen.