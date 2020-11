Heiße Asche entsorgt: Feuerwehr löscht Schwelbrand

Einen Brand hat die Feuerwehr am Mittwoch bei Schelklingen gelöscht. Ein Unbekannter hatte die heiße Asche, vermischt mit Sägemehl, am Waldrand in Verlängerung zur Schulstraße entsorgt.

Zeuge bemerkt Brand

Ein Zeuge bemerkte den Brand gegen 14 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Die hatte den rund zehn Quadratmeter großen Schwelbrand schnell gelöscht. Wegen des feuchten Bodens und des schnellen Eingreifens der Feuerwehr geschah nichts Schlimmeres. Hinweise nimmt die Polizei aus Schelklingen unter der Telefon-nummer 07391/933880 entgegen.