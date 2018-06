Hausanschlüsse verzögern Straßensanierung

Die Arbeiten zur Sanierung der Blaubeurer Straße in Schelklingen sind in vollem Gange. Das bestätigt Schelklingens Bauamtsleiter Markus Schmid auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Wir sind zufrieden mit den Arbeiten“, zog Schmid eine erste Bilanz nach dem Auftakt zu den Arbeiten an Bauabschnitt eins, der von der Schule bis zur Goethestraße reicht.

Derzeit sei man dabei, die Wasseranschlüsse herzustellen. „Dafür werden die Hausanschlüsse in allen Häusern erneuert. Gleichzeitig lassen wir noch Leerrohre für die Breitbandversorgung direkt mit ins Haus legen“, erklärt Markus Schmid im Gespräch. Durch die Neugestaltung der Hausanschlüsse habe man zwar etwas an Zeit verloren, „aber wir liegen trotzdem noch voll im Plan“, so der Bauamtsleiter.

Leerrohre und neue Stromleitung

Seit knapp zwei Monaten nun sind die Mitarbeiter des Oggelshausener (Kreis Biberach) Bauunternehmens Hämmerle mit den Arbeiten an Schelklingens längster Straße beschäftigt. Hinzu kommen noch Arbeiten der EnBW, die im Zuge der Straßensanierung ausgeführt werden sollen. So sollen auf den rund 1,3 Kilometer Gehweg ebenfalls Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt werden. Gleichzeitig will der Stromanbieter eine neue 20-Kv-Leitung verlegen lassen.