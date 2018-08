Hauptamtsleiter seit 40 Jahren im Dienst der Stadt

Schelklingens Hauptamtsleiter, Edgar Sobkowiak, hat in diesen Tagen sein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Dazu erhielt er auch Gratulationen von Bürgermeister Ulrich Ruckh.

Ganz genau am 1. August 1978 trat Edgar Sobkowiak als Stadtassistentenanwärter seinen Dienst bei der Stadt Schelklingen im Rathaus Schelklingen an. Nach seiner Ausbildung wurde Sobkowiak in der Finanzabteilung eingestellt. Bald darauf wurde ihm dann die Tätigkeit als Steueramtsleiter übertragen. Sobkowiak ist aktuell schon seit mehreren Jahren als Hauptamtsleiter bei der Stadt tätig.

Im Namen der Stadt gratuliert Bürgermeister Ruckh Edgar Sobkowiak für seine langjährige Tätigkeit der Stadtverwaltung. Ruckh hob hervor, dass Edgar Sobkowiak sich an vielen Stellen in der Verwaltung eingebracht und einen großen Erfahrungsschatz hat. Er wünschte ihm auch persönlich alles Gute verbunden mit dem Wunsch auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohle der Bürger und der Stadt Schelklingen.