Hüttener wollen Landschaft pflegen

Der Ortschaftsrat Hütten hat in seiner Sitzung am Montagabend erste Wünsche für das Ortsteilbudget besprochen. So wurde angedacht, dass der Kinderspielplatz im Dorf eine Umrandung erhalten soll. Ortsvorsteher Stefan Tress schwebt eine Holzumrandung vor.

Außerdem meldeten die Ortschaftsräte Bedarf für eine Laterne auf dem Weg zur Kirche auf dem Hüttener Friedhof an. „Wenn man dort nach 19 Uhr entlang geht, ist es dunkel und man kann fast nichts sehen“, erklärte Tress den Wunsch. Als weiterer Wunsch wurde während der Sitzung am Montag geäußert, dass das Wasserrad in Talsteußlingen auf kurz oder lang ebenfalls eine Umzäunung erhalten soll. Des weiteren beschlossen die Räte, den finanziellen Betrag für die Wünsche zum Ortsteilbudget so gering wie möglich zu halten, damit für die Zukunft etwas angespart werden kann.

Darüber hinaus wurde im Ortschaftsrat beschlossen, dass der nächste Landschaftspflegetag in Hütten am Samstag, 17. März, stattfinden soll. Beginn ist um 8 Uhr, Treffpunkt ist am Sportplatz. Zwar sind Beschneidungen und Fällungen nach dem 1. März verboten, aber die Hüttener wollen lediglich Unrat entfernen. Die Genehmigung durch das Landratsamt steht noch aus.