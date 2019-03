Hüttener Unternehmer verärgert: Er muss zum Friedhof fahren, um telefonieren zu können

Die Auftragsbücher von Schreinermeister Horst Friedrich Kiem sind voll, seine Produkte erreichen Menschen im Umkreis von 60 Kilometern und Nachwuchssorgen plagen ihn auch nicht – doch ein Thema treibt den Unternehmer aus Hütten um: Die schlechte Internetverbindung und das fehlende Mobilfunknetz im 400-Seelen-Ort. „Wenn ich mit dem Handy telefonieren will, dann fahre ich mit dem Auto oder dem Fahrrad bis zum Friedhof oder stelle mich an den einen Punkt unten bei den Gleisen, um etwas Empfang zu haben“, sagte er.

Was privat schon ärgerlich ist, werde aus betrieblicher Sicht erst recht zum Problem. Schließlich sei ein stabiles Datennetz wichtig, Baupläne werden online geschickt und auch Maschinen werden mittlerweile über das Internet gewartet. Während man andernorts über 5G diskutiere, sei in Hütten „nicht mal 1G verfügbar“. „Wir leben hier in 1960“, sagt er überspitzt.

Völlig funklos zu sein, mitten im Alb-Donau-Kreis, das ist nicht hinnehmbar. CDU-Landtagsabgeordneter Manuel Hagel

Der CDU-Landtagsabgeordneter Manuel Hagel schaute zusammen mit Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh in der Schreinerei vorbei, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. „Völlig funklos zu sein, mitten im Alb-Donau-Kreis, das ist nicht hinnehmbar“, bestärkte er Kiem. Kiem selbst nennt das Gelände in Hütten „Land der Leerrohre“. Es fehle am Glasfaserkabel für das schnelle Internet. An seiner Bereitschaft mangelt es nicht, versicherte er im Gespräch. Doch wie Hagel erklärte, gebe es mehrere Punkte an denen die Politik angreift.

Zum Thema Breitbandausbau verwies er den Unternehmer und seine Frau Sandra Kiem auf das „zweite oder dritte Quartal 2019“. Dann sei die Ausschreibung des Loses geplant, in das der Ausbau des Backbones auch Hütten fällt. Für das Problem des fehlenden Mobilfunks gebe es womöglich eine Lösung, die schneller umsetzbar sei: Ein mobiler Funk-Anhänger, der auf Initiative der Telekom auch in Hütten aufgestellt werden könnte – oder „wenn ein Unternehmer Geld in die Hand nimmt“. Symbolisch reichte Kiem beim Gespräch dem Politiker die Hand: „Ich wäre direkt dabei.“

Wie es weitergeht

Bei einer Veranstaltung mit etlichen Bürgermeistern aus dem Alb-Donau-Kreis Ende dieser Woche werde das Problem mit Wolfgang Schuster, dem ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart und jetzigem Vorsitzenden des Kommunalbeirats der Deutschen Telekom in Blaubeuren-Asch besprochen. Kiem signalisierte, auch daran teilzunehmen.

Der Hüttener Schreiner, in dessen Fußstapfen sein 23-jähriger Sohn Felix treten will, hat viele Pläne für die Zukunft: Ein Anbau von zwölf auf 30 Meter würde ihm als Lager für fertige Stücke nutzen, weiterhin will er auch das Thema Biosphärengebiet stark in seine Arbeit integrieren und „für gute Arbeit gutes Geld zahlen.“

