Hüttener Pfadfinder ziehen erfreuliche Bilanz

Die Pfadfinder des Stammes Guter Hirte im Schwäbischen Albverein Hütten waren auch im zurückliegenden Jahr umtriebig. Die diesjährige Hauptversammlung, passenderweise nennt sich diese bei den Pfadfindern Stammesversammlung, am vergangenen Sonntag im Multifunktionsraum im ehemaligen Schulhaus in Hütten hat das unter Beweis gestellt. Alina König begrüßte im Namen des Leiterteams die Pfadfinder, ihre Eltern und Geschwister. 44 Pfadfinder und Eltern nahmen teil. Insgesamt besteht der Hüttener Stamm aus 54 Pfadfindern, die in vier Gruppen aufgeteilt sind. Die Gruppen treffen sich regelmäßig in ihren Gruppenstunden. Die Rover, die ältesten Pfadfinder, und die ehemaligen Pfadfinder machen keine regelmäßigen Gruppenstunden mehr. Sie treffen sich nur gelegentlich und helfen bei den jährlichen Aktionen des Stammes mit. Sie verbindet auch das jährliche gemeinsame Wanderwochenende im Allgäu.

Viel unterwegs

Im Vorjahr herausgeragt haben Aktitivitäten wie die 72-Stunden-Aktion (wir berichteten), die Ostereierwanderung, das Blumenteppich-Legen, die Landschaftspflege sowie das Adventsflöten bei älteren Mitbürgern. Diese Höhepunkte gingen aus dem Bericht des Vorstands hervor. Auch die vier Pfadfindergruppen berichteten über das Vorjahr. Die jüngste Gruppe, die Wölflinge, haben sich mit dem Thema „Wir sehen die Welt mit unseren Augen“ befasst. Dabei wurden verschiedene Länder mit ihren Traditionen und Kulturen behandelt und dazu passende Speisen gekocht. Die Pfadfinder der Igel-Gruppe, die zur Jungpfadfinderstufe gehören, haben Vogelhäuser gebaut, mit Salzteig gebastelt und eine Fackelwanderung veranstaltet. Dass sich die Pfadfinder nicht nur mit dem Raum Hütten beschäftigen, hat die Igel-Gruppe gezeigt: Die Mitglieder waren für die Bezirksaktion in Friedrichshafen, wo sie ein Wochenende mit Pfadfindern aus anderen Stämmen verbrachten.

Aufnäher als Belohnung

Nach den einzelnen Stufenberichten folgte der Bericht über das Zeltlager, welches der jährliche Höhepunkt im Pfadfinderjahr darstellt. Das Zeltlager 2019 stand unter dem Motto „Vollkostbar! Essen regional genießen“ (wir berichteten). Die Teilnehmer trotzen dem Wetter und erlebten spannende Tage. Nach dem Kassenbericht wurden die Pfadfinder für ihre regelmäßige Mitarbeit bei den Jahresaktionen mit einem Aufnäher für ihre Kluft belohnt. Zum Schluss wurde noch ein Ausblick für das kommende Jahr gegeben.