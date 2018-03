Hütten bereitet sich auf die Fasnet vor

Der Schützen- und Sportverein Hütten feiert am Freitag, 2. Februar, seine schon traditionelle Schmiechtalfasnet. Los geht es in der Schmiechtalhalle am Freitagabend um 19.59 Uhr. Dann erwartet die Besucher ein Feuerwerk für die Lachmuskeln und partymäßige Musikunterhaltung von der Partyband „Die Maybacher“ aus Ulm, wenn es wieder heißt: „Hütta – Koffer auf“.

Es hämmert und rasselt in der Schmiechtalhalle. Rund 20 SSV-ler sind fleißig in der Halle unterwegs, um alles für die große Fasnetsfeier am Samstagabend herzurichten. Zuerst werden die Bühnenelemente ineinander verschraubt und gesichert, dann wird die Beleuchtung gerichtet, Stühle sowie Tische gestellt und zu guter Letzt werden noch bunte Hüllen über die Leuchtstoffröhren gezogen, um dem ganzen einen bunten Rahmen zu setzen. Die letzten Vorbereitungen laufen seit Mittwochabend, das Bühnenbild für die diesjährige Schmiechtalfasnet steht – der Freitagabend in Hütten kann kommen.

Wenn sich am Freitagabend um kurz vor 20 Uhr in Hütten die Türen der Schmiechtalhalle öffnen, dann wird kaum ein Auge trocken bleiben, versprechen die Veranstalter schon beim Aufbau. „Es wird ein buntes Programm geben sowie verschiedene Darbietungen und Sketche“, sagt Gunter Kiem vom Vorstandsteam des SSV Hütten im Gespräch.

Ortsgeschehen aufs Korn nehmen

Ein besonderes Anliegen sind ihm an diesem Abend die Schmiechtalladys, die einen Tanz aufführen werden. Aber auch die „Legendäre Olga“ darf am Freitag nicht fehlen. „Sie wird das Geschehen bei uns im Dorf ein bisschen aufs Korn nehmen“, berichtet der Vorsitzende, ohne sich zu tief in die Karten des Programms blicken zu lassen. Abgerundet werden soll der abwechslungsreiche Abend durch einige lustige Sketche und unterhaltsame Aufführungen. Schließlich werden noch befreundete Vereine und Narrenzünfte zu Besuch kommen, um die Hüttener in der Fasnet zu unterstützen.

Den gebührenden musikalischen Rahmen an diesem Abend wird die Ulmer Partyband „Die Maybacher“ beisteuern. Die sechsköpfige Kombo aus der Donaustadt wird die Besucher an diesem Abend mit Partyhits von DJ Ötzi, Pur, Die Toten Hosen und vielen mehr unterhalten. Dabei darf dann auch ruhig ausgelassen getanzt werden - bis in die frühen Morgenstunden. Für die Verpflegung mit Getränken, sind die Hüttener in der Schmiechtalhalle mit langen Bar und einer Sektbar gewappnet.