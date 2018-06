Händler stellen sich auf Weihnachten ein

Wer seine kompletten Weihnachtseinkäufe in Schelklingen erledigen will, der hat es nicht einfach. Der Einzelhandel in der Stadt hat Schwierigkeiten, Kunden anzulocken, viele Geschäfte haben in den letzten Jahren deswegen dicht gemacht. Modische Kleidung findet man in Schelklingen heute genauso wenig wie Parfüms, Bücher oder Elektronikartikel.

„Trotz allem hat die Stadt im Vergleich relativ viel zu bieten“, stellt Jutta Haimerl fest. Sie führt das Blumengeschäft an der Marktstraße und hat ihren Laden schon länger auf die Weihnachtszeit eingestellt. „Der Haupttag für uns ist immer der erste Advent“, sagt sie. Spätestens an diesem Tag werden in Schelklingen die Adventskränze besorgt, aber in Haimerls Laden finden die Kunden auch Tischdeko, Weihnachtskugeln und, natürlich, hübsch verzierte Blumensträuße fürs Fest.

Doch auch wenn sie selbst nicht klagen möchte über das Weihnachtsgeschäft, gibt Haimerl zu: „Man merkt halt schon, dass wir hier auf dem Land sind.“ Früher habe es in der Stadt eine größere Auswahl an Fachgeschäften gegeben, heute sei die Situation anders, sagt sie. Auch in den umliegenden Dörfern gebe es nicht viele Möglichkeiten, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Da bliebe vielen nur Online-Shopping.

Und tatsächlich gibt es in Schelklingen noch einige Händler, die sich der Konkurrenz durch größere Städte und die dem unerschöpflichen Angebot im Internet wacker gegenüberstellen. So findet man in unmittelbarer Nähe zu Haimerls Blumenladen noch ein Schuh- sowie ein Spielwarengeschäft, ein Fotostudio, und noch einige weitere kleine Läden.

Nicht alles erhältlich

Susanne Preis ist stellvertretende Vorsitzende des Schelklinger Gewerbevereins. Als Inhaberin der Mode-Boutique „Fashion Wave“ hat sie selbst die Stadt allerdings vor einigen Monaten Richtung Ehingen verlassen. „In Ehingen herrscht einfach eine andere Lebendigkeit in der Stadt“, sagt Preis, und erklärt, auch als Kundin orientiere sie sich in Sachen Weihnachtseinkäufe lieber anderweitig: „In Schelklingen gibt es nicht alles, was ich brauche.“

Ein Versuch des Gewerbevereins, den verbliebenen Einzelhändlern in Schelklingen helfend unter die Arme zu greifen, war jahrelang die traditionelle Weihnachtslotterie, bei der Kunden zu jedem Einkauf ein Los geschenkt bekamen. Doch weil es an freiwilligen Helfern fehlt, die sich an der Organisation beteiligen wollen, fällt die Aktion dieses Jahr aus.

In Jutta Haimerls Laden kommen die Kunden dieser Tage auch ganz ohne Los-Aktion. „Zum Weihnachtsbesuch bringt man doch immer ein paar schöne Blumen mit“, sagt sie.