Grundschüler entdecken Vielfalt der Biosphäre

Im Rahmen eines Junior-Ranger-Tages erlebten fast 70 Schüler die Vielfalt des Biosphärengebietes Schwäbische Alb mit allen Sinnen: Nach der Ankunft im Hof des Infozentrums in Hütten begrüßte Jochen Rominger vom Biospärenzentrum in Auingen die Schulklassen und teilte sie in Gruppen ein.

Biosphärenbotschafterin Elke Wunsch brachte den Kindern den Themenbereich Höhle nahe. Dazu wanderte die Gruppe zur Bärentalhöhle. Unterdessen durfte eine andere Gruppe zum selben Themenbereich unter der Anleitung von Michael Zöller Fledermauskästen bauen. Es wurde mit viel Eifer gehämmert, gemalt und Kerben in Holzbretter geschlagen.

Buntes Programm

Mit den Naturpädagoginnen Heidi Bossert und Tina Weixler wurde der Lebensraum Bach erkundet. Ausgerüstet mit Keschern, ging’s an die Schmiech. Eifrig wurden Tiere gefangen und mit Hilfe einer Becherlupe bestimmt. Die andere Hälfte der Schülergruppe Lebensraum Bach durfte währenddessen am Stand von Christine Ludwig-Wolf und ihrem Sohn Jaromir Fische filzen. Aus anfänglich komischen, weißen Klumpen entstanden am Ende herrlich bunte Fische in schillernden Farben. Der dritte Themenbereich war die Wiese und Wachholderheide. Mit Ranger Daniel Schlemonat tauchten die Schüler in die Welt der Insekten ein. Auf einer kleinen Wachholderheide nahe des Infozentrums wurden Schmetterlinge und eine Vielzahl anderer Insekten beobachtet. Auf dem Weg zu Heide zogen Schwalben ihre Runden über den Köpfen der Kinder. Hier erfuhren die Schüler, dass diese Vögel sich überwiegend von Mücken ernähren. Die restliche Gruppe dieses Themenbereichs durfte unter Anleitung von Streuobstpädagogin Anne Gekeler Insektenhotels bauen. Mit Feuereifer wurde Lehm angerührt, Strohhalme abgeschnitten, dickere Stängel abgesägt, Löcher in Blechdosen gehämmert und zur Befestigung Schnüre angebracht. Zum Schluss wurden die Hotels noch mit Verzierungen versehen.

Vor der Abreise besuchten die Schüler die Themenausstellung des Infozentrums. Auch die Ausstellung des Geoparks Schwäbische Alb, die momentan im Infozentrum zu sehen ist, fanden die Kinder spannend und waren auch sehr interessiert an Bohnerz, versteinerten Lilien sowie unterschiedlichen Gesteinen.