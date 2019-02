Grüne nominieren Kreistags-Kandidaten für den Wahlkreis Schelklingen

Die Grünen haben in Schmiechen ihre Kandidaten für den Kreistag nominiert. Obwohl es im Wahlkreis Schelklingen, zu dem auch Öpfingen und Allmendingen gehören, keinen Ortsverband gibt, ist die Liste vollständig.

„Die Kandidatenfindung in Schelklingen war schwieriger als beispielsweise in Ehingen, Munderkingen oder Erbach“, sagt der Kreisvorsitzende Masallah Dumlu. Er ist froh, dass es trotzdem gelungen ist, vier Kandidaten für die vier Listenplätze zu finden. Platz eins belegt Heike Dieterich, 49 Jahre, Architektin aus Schelklingen. Auf Platz zwei ist Muharrem Aras, ebenfalls 49 Jahre alt, Papiertechnologe aus Schelklingen zu finden. Auf Platz drei wählten die Grünen Jörg Hailer, 48 Jahre, Forst-Ingenieur aus Altheim. Den vierten Platz belegt Irene Fink aus Öpfingen, die 55 Jahre alt ist und als Erzieherin arbeitet.

Einstimmig haben die zehn anwesenden Mitglieder die vier Kandidaten am Mittwochabend in Austermanns Landgaststube gewählt. Drei sind Mitglieder der Grünen, die zwar Erfahrung mit der Arbeit in der Partei, aber noch nicht in der Kommunalpolitik haben, ergänzt Dumlu, der betont, dass bisher in allen Wahlkreisen im Landkreis die Kandidaten einstimmig von den Mitgliedern auf die Listenplätze gewählt wurden.

„Wir haben Rückenwind vom Landesverband und die Mitgliederzahlen wachsen stetig“, sagt der Kreisvorsitzende, dessen Minimalziel nun ist, dass die Grünen künftig von zehn Kreisräten im Kreistag vertreten werden – also aus jedem Wahlkreis einer im Gremium sitzt. Aktuell sind Grüne aus Munderkingen und Schelklingen nicht im Kreistag vertreten.

Auch der Nominierungsversammlung der Grünen für den Gemeinderat in Schelklingen sieht Dumlu positiv entgegen. Er ist zuversichtlich, dass es gelingen könnte, eine vollständige Liste zu erstellen – auch ohne Ortsverband.