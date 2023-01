Glasflasche auf Autoscheibe geworfen

Am Dienstag beschädigte ein Unbekannter ein Auto in Schelklingen. Das Auto parkte auf einem Parkplatz in der Konradistraße.

Zwischen 16 und 16.40 Uhr warf ein Unbekannter eine Glasflasche gegen die Windschutzscheibe. Die Flasche zersplitterte und beschädigte die Autoscheibe. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Schelklingen hat die Ermittlungen gegen den unbekannten Flaschenwerfer aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen.

Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.