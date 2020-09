In einer vorgezogenen Begegnung der Fußball-Kreisliga A1 treffen am Mittwoch, 9. September, der FC Schelklingen/Alb und der SV Ringingen aufeinander. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

FC Schelklingen/Alb – SV Ringingen (18.30 Uhr, in Justingen). - Es ist das Gipfeltreffen des dritten Kreisliga-A-Spieltages. Beide Mannschaften haben sich bisher keine Blöße gegeben und ihre bisherigen Spiele gewonnen. Ringingen ist bisher noch ohne Gegentor und liegt in der Tabelle knapp vor dem FC Alb. Schelklingen/Alb hatte am vergangenen Wochenende mit einem 2:0 beim hoch eingeschätzten SV Betzenweiler für ein Ausrufezeichen gesorgt.