Gewässerschau: Darum müssen Komposter, Holzstapel und Stege weg

Einige private Brücken, Stege, Bäumchen und Holzstapel entlang von Schmiech und Sondernach müssen Anrainer in den kommenden Monaten entfernen. Nach der Gewässerschau in Hütten, Sondernach und Gundershofen werden sie nun alle von der Stadtverwaltung Schelklingen angeschrieben. Darunter ist auch der Betreiber einer wohl illegalen Wärmepumpe.

An der Schmiech in Hütten lebt eine Biberfamilie. Im Winter haben die Tiere Bäume am Ufer angefressen, immer wieder haben Anwohner Ortsvorsteher Stefan Tress informiert, dass die Gefahr bestehe, dass der Baum bald umfalle. Noch bis kommende Woche hat die Verwaltung nun Zeit, betroffene Bäume zu fällen. Andere Hölzer würde er stehen lassen, bis der Biber im Frühjahr seine Nahrung von Holz wieder auf Kräuter umgestellt hat. Probleme machen aber ganz aktuell die großen Löcher in der angrenzenden Wiese. „Lassen statt machen heißt hier die Devise, wenn die Löcher im Abstand von weniger als fünf Metern zum Ufer sind“, machte Manfred Erhardt vom Landratsamt Alb-Donau, Fachdienst Umwelt, klar. Weiter entfernt riet er zum Auffüllen mit kleinen Steinchen, weil die dem Biber gar nicht behagen.

Dieses Sickerwasser ist stark gewässergefährdend. Manfred Erhardt vom Landratsamt

Ein Dorn im Auge waren Erhardt an diesem Nachmittag zahlreiche Komposthaufen, die Anlieger im Uferbereich an Schmiech und Sondernach aufgetürmt haben. „Dieses Sickerwasser ist stark gewässergefährdend“, machte der Experte klar. Zudem sei es wohl zum Volkssport geworden, auf diese Weise Land zu gewinnen.

Zahlreiche Biberlöcher entdeckten die Teilnehmer der Gewässerschau bei Hütten auf einer Wiese. (Foto: SZ- meni)

Entfernt werden müssen auch einige Stege, die Anwohner über die kleinen Bachläufe gebaut haben. Gleich drei davon sind es am Wasserkraftwerk. „Hier kann ich mir einen Steg schon vorstellen, aber der muss dann genehmigt werden“, so Erhardt. Zudem wird der Betrieb benachrichtigt, weil das Wehr droht, in die Schmiech abzurutschen.

Ganz weg müssen die Balken an der Weiherlesquelle, die nicht mehr vom Wasser überspült werden, da half es auch nicht, dass Ortsvorsteher Stefan Tress viele Argumente für die Balken ins Feld führte. Selbiges gilt auch für Holzstapel, die sich in der Nähe der Gewässer befinden, weil sie im Falle von Hochwasser eine Art Riegel bilden, der den Wasserstand in bestimmten Bereichen noch weiter in die Höhe treiben könnte.

Bei der nächsten Gewässerschau will Erhardt in Sondernach im Uferbereich nur noch standortgerechte Bepflanzung sehen. Ein Anrainer hat hier aktuell Kiefern gepflanzt und auch alte Tujas stehen direkt am Ufer.

Brücke muss abgebaut werden

Am Pumphäusle in Sondernach treffen sich im Sommer oft die Rentner zum Frühschoppen. Eine kleine private Brücke verkürzt den Weg zur Grillstelle am anderen Ufer. Doch auch sie ist bald Geschichte, denn sie ist nicht hoch genug, um einem Hochwasser standzuhalten, argumentierte der Experte vom Landratsamt, der in Sondernach aber an sich viel Lob für die Gewässerstruktur übrig hatte. „Das war vor 2002 noch anders“, erinnerte er sich an eine damalige Gewässerschau zurück.

In Gundershofen entdeckten die Teilnehmer des Rundgangs an einem Privathaus gegen Ende noch eine Art illegale Wärmepumpe am Bachlauf. „Das ist ein richtiger Schlauchsalat“, so Ortsvorsteherin Doris Holzschuh. Der Eigentümer wird nun bald Post von der Stadtverwaltung bekommen und wird aufgefordert, die Anlage abzubauen.