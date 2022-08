Gesund und beweglich durch Barfußgehen

Barfußgehen ist eine natürliche Art und Weise, sich fortzubewegen. Nur wenn es heiß oder kalt ist oder die Füße einer Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, brauchen sie Schutz durch geeignetes Schuhwerk. Auf natürlichem Untergrund barfuß zu gehen und so den Kontakt zum Boden und der Umgebung herstellen, das gebe Sicherheit und innere Ausgeglichenheit, heißt es in der Ankündigung für den Mitmachvortrag „Barfußgehen am Sonntag, 21. August, um 11 Uhr im Biosphären-Informationszentrum Schelklingen-Hütten. Auch für das Immunsystem und viele andere körperliche Funktionen wirkt demnach das Barfußgehen förderlich. Unter anderem entdeckt man dabei den abwechslungsreichen Barfußpfad beim Infozentrum in Hütten. Durch den Vortrag führt Sabine Bürkle. Sie ist Gründerin der Barfußinitiative Reutlingen. Seit 2015 beschäftigt sie sich mit dem Thema Barfußgehen und Fußgesundheit Sie wird aus ihrem umfangreichen Erfahrungsschatz berichten und möchte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit in die Welt eines Lebens nehmen, in dem Schuhe so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig vorkommen.

Der Vortrag dauert rund drei Stunden und ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. Bitte ein kleines Handtuch mitbringen, um die Füße nach dem Waschen abzutrocknen.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.