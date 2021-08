Gesangvereins Hausen ehrt viele verdiente Mitglieder

Jüngst hat der Gesangvereins Hausen ob Urspring seine Hauptversammlung im Bürgerheim abhehalten.

Der erste Vorsitzende Franz Kaiser begrüßte Ortsvorsteher Jürgen Glökler, Kassenprüferinnen Birgit Kaiser und Renate Wark. Den Vorstandskollegen vom Sportverein Walter Kaiser sowie alle anwesenden Ortschaftsratsmitglieder, Ehrenmitglieder, Sängerinnen und Sänger und die Mitglieder vom Ausschuss. Gerne hätte der Vorsitzende über eine rege Aktivität im Verein berichtet, doch Corona hat leider so gut wie alles lahm gelegt, wie Franz Kaiser anmerkte. Was ihn am meisten schmerze sei, dass das 100. Vereinsjubiläum nicht gefeiert werden konnte.

Viele Ehrungen stehen an

Nach seiner Begrüßung wurden verdiente Sängerinnen und Sänger sowie passive Mitglieder geehrt. Für 20 Jahre aktives Singen im Chor erhielt Brigitte Baumeister die silberne Nadel. Für 20 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten Renate Wark, Eva Baumann und Christine Eberhardt jeweils die bronzene Nadel. Für 30 Jahre passive Mitgliedschaft erhielt Beate Roser die silberne Nadel, für 40 Jahre passive Mitgliedschaft erhielt Hermann Glökler die goldene Nadel.

Drei neue Ehrenmitglieder

Für 50 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten Gudula Baumeister, Hermann Baumann und Karl Frey jeweils eine Urkunde und einen Geschenkkorb. Zudem wurden die drei zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt.

Ganz besondere Auszeichnungen

Für 50 Jahre aktives Singen im Chor erhielten Rita Glökler und Maria Schreiber vom Chorverband Donau-Bussen eine Urkunde mit Nadel. Außerdem erhielten Claudia Schrode, Maria Schreiber und Franz Kaiser für besondere Verdienste um den Chorgesang die goldene Ehrennadel des Chorverbands Donau-Bussen.

Sänger-Chef Franz Kaiser dankte allen Jubilaren für ihr Engagement und ihre Einsatzbereitschaft. Es folgten die Berichte aus dem Vorstand. Im Anschluss an die Berichte konnte Ortsvorsteher Jürgen Glökler die Entlastung der Vorstandschaft vornehmen, die von der Versammlung einstimmig erteilt wurde. Ortsvorsteher Jürgen Glökler beglückwünschte die gesamte Vorstandschaft zur Entlastung. Anschließend wurde wegen einer Satzungsänderung abgestimmt. Im Anschluss klang die Hauptversammlung mit Kaffee und Kuchen aus.