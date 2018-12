Geopark Schwäbische Alb will sich besser vermarkten

Die Geschäftsstelle des Geoparks Schwäbische Alb ist seit dem Frühjahr im ehemaligen Notariat in Schelklingen zu finden. Seit zehn Jahren gibt es den Verein Geopark nun. Kommendes Jahr stehen einige Veränderungen und Aktionen an, um die Arbeit des Vereins offensiver nach außen zu tragen, denn vor wenigen Monaten ist der Geopark Schwäbische Alb von der Unesco verwarnt worden. Unter anderem soll nun ein Preis an Kommunen verliehen werden, die bei der Herkunft von Steinen auf Regionalität achten.

Alle Jahre wird der Geopark streng geprüft

Unzählige geologische Besonderheiten gibt es auf der Schwäbischen Alb zu entdecken: Höhlen, steinzeitliche Kunstwerke oder auch warme Quellen und damit zählt Siegfried Roth nur ein paar dieser Höhepunkte auf. Um diese sichtbar und zugänglich zu machen und auch zu schützen, gibt es in der Region seit 2008 den Verein Geopark. Dessen Geschäftsführer ist Siegfried Roth, der damit das Gebiet von der Landesgrenze zu Bayern im Osten, der Grenze zum Landkreis Tuttlingen im Westen, vom Albtrauf im Norden und dem Verlauf der Donau im Süden betreut.

Seit 2015 ist der Geopark Schwäbische Alb Teil des Unesco Global Geopark und wird dadurch alle paar Jahre streng geprüft. „Da haben wir vergangenes Jahr die gelbe Karte bekommen“, sagt Geschäftsführer Roth. Denn begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen haben dazu geführt, dass der Geopark Schwäbische Alb für die Unesco eben noch nicht sichtbar genug ist und auch die internationale Zusammenarbeit noch besser klappen könnte, erklärt Roth die Mängelliste.

Veranstaltungen und Weiterbildungen geplant

2019 will er nun die Offensive gehen und einiges verbessern, um den Geopark bekannter zu machen. So wird nicht nur die Stelle von Geologin Iris Bohnacker aufgestockt, sondern es werden auch zwei zusätzliche Stellen für Bildungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit in Schelklingen geschaffen. „Bisher haben wir das hier gemeinschaftlich gemacht, aber für diese Arbeiten braucht es Zeit und Kenntnisse, um eine neue Kampagne zu starten“, ergänzt Roth.

So soll beispielsweise eine Fachkraft für Bildungsmanagement Infostellen wie beispielsweise das Museum in Ehingen oder die Tiefenhöhle in Laichingen aufwerten, Veranstaltungen planen und Weiterbildungen für Natur- und Landschaftsführer organisieren. Zudem sollen Schulverwaltungen im Bereich der Schwäbischen Alb geworben werden, die bereit sind, die Themen Geologie und Erdgeschichte als Schwerpunkte festzulegen, so wie andere Schulen Musik oder Naturwissenschaften. Zwei Schulen haben sich bereits gemeldet, eine ist das Schubart-Gymnasium in Aalen, die andere eine Grundschule in Kulbingen bei Tuttlingen. Geht es nach Siegfried Roth, sollen für diese Schwerpunkte, die mit einer Partnerschaft mit dem Geopark verbunden sind, noch drei bis vier weitere Schulen geworben werden.

Steinbrüche als Fenster in die Erdgeschichte

Schon seit einigen Jahren arbeitet der Geopark mit dem Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg zusammen. Jedes Jahr öffnen die Steinbrüche ihre Pforten und für Siegfried Roth und viele Geologiebegeisterte damit auch eine Art Fenster in die Erdgeschichte. „Steinbrüche sind nicht nur Narben in der Landschaft, sondern Biohotspots mit vielen Tierarten wie dem Uhu oder dem Wanderfalken“, sagt Roth begeistert. Und er weist noch auf einen weiteren Vorteil der Steinbrüche in der Region hin: „Wenn Stein vor Ort abgebaut wird, ist das am nachhaltigsten.“

2019 soll daher noch eine weitere Kampagne gemeinsam mit dem Industrieverband ins Leben gerufen werden: „Stein aus der Region“. „Eigentlich sind alle Steinarten hier im Land in guter Qualität vorhanden“, erläutert Roth. Daher sei es nicht nötig, Steine aus anderen Ländern der Welt zu importieren. Ziel des Vereins Geopark ist nun, vor allem bei Kommunen für diesen Fakt ein Bewusstsein zu schaffen und die nachhaltigsten Kommunen zu prämieren.

Mehr entdecken: Nachbesserungen im Geopark werden auf den Weg gebracht

Mehr entdecken: Gelbe Karte für Geopark Schwäbische Alb