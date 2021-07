Geopark hat eine neue Geschäftsführerin

Der Unesco Global Geopark Schwäbische Alb hat eine neue Leitung. Wie der Geopark in dieser Woche mitteilt, führt bereits seit 1. Juli Dr. Sandra Teuber die Geschäfte der Non-Profit-Organisation. Die promovierte Geografin wolle im Bereich Nachhaltigkeit Akzente setzen und den Geopark als albweiten Vernetzungspartner etablieren, heißt es in der Mitteilung der Unesco Global Geopark Schwäbische Alb.

Sandra Teuber stammt aus Villingen-Schwenningen und studierte an der Universität Tübingen Geografie, Geologie sowie Politikwissenschaften. Nach ihrer Promotion koordinierte sie die vergangenen vier Jahre an der Universität Tübingen den Sonderforschungsbereich Ressourcen-Kulturen, in dem mehr als 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interdisziplinär zusammenarbeiten. „Wenn wir uns mit den vielen Akteuren in den Kommunen und Landkreisen effizient vernetzen, können wir Projekte realisieren, die das Profil der Region schärfen“, sagt Sandra Teuber.

Agenda 2030

Bereits seit vielen Jahren beschäftigt sich Sandra Teuber mit der Agenda 2030 und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Diese Themen seien notwendig, um die Herausforderungen dieser Zeit zu bewältigen, heißt es in der Pressemitteilung des Geoparks Schwäbische Alb. Mit den Geopark-Schulen habe der Geopark bereits ein gutes Fundament gelegt. Nun gehe es darum, Menschen weiter für nachhaltiges Denken und Handeln zu sensibilisieren. „Wo könnte das besser gelingen als auf der wunderschönen Schwäbischen Alb, deren Landschaft von der Unesco ausgezeichnet wurde.“

Noch junge Bewegung

Die Geopark-Bewegung ist noch jung. Erst seit 2015 gibt es Unesco-Geoparks. Als einer der ersten erhielt auch der Geopark Schwäbische Alb den Unesco-Titel. Inzwischen gibt es weltweit 169 Unesco-Geoparks, und das Netzwerk wächst ständig. Mit dem Unesco-Geopark Thüringen Inselsberg-Dreigleichen wurde im April 2021 der siebte deutsche Unesco-Geopark ausgezeichnet. Sie alle sind als Teil der Unesco-Familie den Nachhaltigkeitszielen (sustainable development goals, kurz SDGs) verpflichtet.

Der Schelklinger Bürgermeister Ulrich Ruckh, der im Februar 2021 den Geopark-Vorsitz übernahm, sieht den Geopark für die Zukunft bestens gerüstet. „Wir müssen den Natur- und Kulturraum Schwäbische Alb vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit weiter stärken. Hier kann der Geopark einen wichtigen Beitrag leisten und ist mit der neuen Geschäftsführung ideal besetzt“, sagt Ruckh.