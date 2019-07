Gemeinsames Jammen auf der Stellwerk-Terrasse

„Alle Stilrichtungen sind willkommen – es darf in allen Sprachen gesungen werden“: So liest man es im aktuellen Veranstaltungsflyer des Stellwerks in Schelklingen. Am Freitag trafen sich rund 20 in der näheren und weiteren Umgebung lebende Musiker mit ihren akustischen Instrumenten auf der Terrasse des Stellwerks zur ersten Akustik-Session. Mitgebracht haben sie viele schöne Stimmen und noch mehr Lieder, die sie zu einem guten Teil spontan gemeinsam gesungen und gespielt haben. Bis Mitternacht hatten Publikum und Künstler bei milden Temperaturen Spaß am ungezwungenen Musizieren.

Zwanglos und spontan

Das gemeinsame spontane Musizieren in guter Atmosphäre kennt man insbesondere aus Irland, wo in den Pubs jeden Abend Musiker ihre Lieder vortragen, und oft von Gästen spontan begleitet werden, die ihrerseits ebenfalls häufig Musiker sind. Die irischen Auswanderer haben diese Tradition nach Amerika mitgenommen, wo es heute einerseits „Front- oder Backporch Picking“ gibt, also Jam-Sessions auf der Terrasse, andererseits die Tradition der „Songwriters in the round“ gut Fuß gefasst hat. In beiden Fällen treffen sich Künstler ohne vorherige Absprache eines Programms zum gemeinsamen Musizieren. Eine Person trägt ein Lied vor, andere Musiker singen mit, spielen mit, übernehmen Soli. So wird der Stab durchgereicht, alle sind mal als Ideengeber dran, und das geht so den ganzen Abend.

Exakt so war es auch auf der Terrasse des Stellwerks, die so einladend war, dass die auf der Bühne aufgebaute Anlage gar nicht benötigt wurde. „Walk The Line“ machten den Anfang, Carotto und Johannes Hettrich waren da, „Sisters Wakkas“ aus Aleppo, die „Moonshine Pickers“, Häbbie und Heidi Rieger aus Munderkingen, sowie Anna Kneer aus Schelklingen und der Gitarrist Achim Stelzer-Roncoletta. Einige Musiker kannten sich und arbeiten zum Teil ohnehin zusammen, andere trafen sich erstmals und spielten ohne Berührungsängste gleich mit.

Bekannte Titel

Die meisten Lieder waren für alle ein Begriff, und eine kurze Abstimmung zur Tonart genügte, um akustische Gitarren, Kontrabässe, Mandolinen, Geige, Tambur, Cajon, Dobro und Mundharmonika erklingen zu lassen. Bluegrass-Klassiker wie „Rocky Top“, „Roll in my sweet baby’s arms“, „Don’t this road look rough and rocky“ oder „Salty Dog Blues“ waren zu hören, „That’s Alright Mama“ kam aus dem Rock’n’Roll. „Molly Malone“ repräsentierte Irish Folk. Feine Singer-Songwriter-Kunst von Townes Van Zandt („Loretta“) oder Kris Kristofferson („Me and Bobby McGee“, „Help me make it through the night“) wurde abgelöst von klassischem Country wie „Jolene“, „Jambalaya“, „Folsom Prison Blues“ oder „Country Roads“.

Spannend zu beobachten, wie sich die Musiker immer wieder rasch in jedes Lied eingearbeitet haben, ein kurzer Blickkontakt genügte zur Verständigung. Jeder stand mal in Front, spielte einfach nur so mit oder machte eine Pause. „Sisters Wakkas“ waren mit kurdischen, arabischen und griechischen Klängen dabei. Sie sangen mit „Hit the road Jack“ und „Hotel California“ auch in englischer Sprache. Heidi und Johannes brachten zu später Stunde „Down on the corner“, und Gershwin’s „Summertime“ passte ohnehin zum milden Sommerabend. Das Publikum ergänzte sich immer wieder und folgte den Künstlern auf die „Cottonfields“ und zum „Sailing“ mit Rod Stewart.